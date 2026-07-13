El sábado 11 de julio, la capilla Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en Valle Chico, fue escenario del encuentro parroquial «Tras las huellas del Beato Mamerto Esquiú», para ahondar en su figura y su legado en este Año Jubilar por el Bicentenario de su nacimiento.

La jornada reunió a niños, familias, catequistas e instituciones de todas las comunidades que integran la parroquia San Pío X, a la cual pertenece la comunidad anfitriona, acompañados por el párroco, padre Héctor Salas, y el diácono Sergio Colósimo.

En un clima de mucha alegría, compartieron momentos de reflexión sobre la vida del Beato Esquiú, oración, además de música y juegos, culminando con la celebración de la Santa Misa.

En la oportunidad, se contó con la presencia del ministerio de música Yanay, cuyos miembros animaron el encuentro, que finalizó con un rico chocolate con bollitos para todos los presentes.