El jefe comunal Gustavo Saadi participó del acto de entrega de certificados a los más de 670 egresados de la 4ª cohorte de la Escuela Municipal de Emprendedores. El emocionante acto tuvo lugar en las instalaciones del polideportivo «Ramón Quiebra Castillo», donde familiares, amigos y autoridades locales se reunieron para celebrar los logros de estos talentosos emprendedores.

La Escuela de Emprendedores, una iniciativa innovadora del municipio capitalino, fue creada con el objetivo claro de brindar respuestas a las limitaciones económicas que enfrentan muchas personas en la actualidad. Con un enfoque integral, busca fortalecer las capacidades personales, empresariales y vocacionales de cada uno de los participantes, fomentando así su desarrollo y éxito en el ámbito empresarial.

Durante el cursado, los estudiantes han tenido acceso a una amplia variedad de asignaturas que les han proporcionado las herramientas necesarias para llevar adelante sus emprendimientos y hacerlos sostenibles en el tiempo. Entre las asignaturas destacadas se encuentran la formación sobre emprendedurismo con perspectiva de género, el autoliderazgo, el desarrollo de habilidades para la vida y el trabajo, las herramientas para administración, el marketing digital y la gestión de proyectos.

Viviana Nieto, flamante egresada, expresó con mucha emoción: «como egresada de la Escuela de Emprendedores, esto me llena de alegría, saber que he aprendido y tengo en mis manos, las herramientas necesarias para poder salir adelante y sacar mi emprendimiento a la luz. En estos tres meses he tenido unas excelentes profesoras que nos han guiado, que están aquí presentes también en este acto, y nos han enseñado cómo manejar nuestro emprendimiento, cómo llevarlo hacia adelante, hacia un futuro y sobre todo cómo llevarlo desde el alma. Nos han dado las herramientas para saber cómo llegar al otro lado con nuestro producto, con lo que nosotros tenemos, que de tan poca cosa se puede hacer tan grande y una cosa tan hermosa. Yo desde aquí, desde mi humilde lugar le estoy enormemente agradecido a usted por darnos la oportunidad de tener todo esto en nuestras manos. Capaz que ahora me jueguen en contra las emociones, pero nunca imaginé que a mis 54 años de edad esté aquí, parada, con un emprendimiento en la mano, a punto de salir a la luz, por eso miles de gracias.»

La entrega de los certificados representa un hito importante en el camino de estos emprendedores hacia el éxito. Ahora cuentan con nuevas habilidades, conocimientos y una red de contactos que les permitirá enfrentar los desafíos del mundo empresarial con confianza y determinación.

La próxima etapa es el análisis y la elección de los proyectos presentados por los egresados para que desde el municipio respalden económicamente a los seleccionados

El intendente, en su discurso durante la ceremonia, elogió el esfuerzo y dedicación de los graduados: «Hoy ese certificado es prueba de su esfuerzo, de su sacrificio, de su dedicación. Seguramente han tenido que dejar cosas de lado, pero lo han podido terminar. Yo siempre digo que el progreso, el desarrollo económico y social de una ciudad, de una provincia, de un país, depende fundamentalmente de la cantidad de emprendedores, de pequeñas empresas, de pymes, de negocios que son los que más generan trabajo. Y no solo generan trabajo, sino que generan innovación, y también una gran oferta de bienes y servicios. Ustedes imagínense una ciudad o una sociedad sin emprendedores. Esa ciudad, esa sociedad está destinada al fracaso, a estancarse. No habría ideas, no se generaría trabajo, no habría oferta de bienes y servicios.»

«Por eso en nuestra ciudad necesitamos de personas como ustedes, con ganas de formarse, con ganas de capacitarse, con ganas de transformar. Porque el emprendedor siempre tiene una idea o un talento en algo concreto, en un negocio, en un microemprendimiento que pueda llevar el sustento a su hogar. Y si pueden generar más trabajo muchísimo mejor. Eso hace una sociedad mucho mejor para todos y mucho mejor para todas. ¿Y qué tiene que hacer el Estado, nosotros como municipio? Tenemos que ayudarlos, tenemos que facilitarles las cosas. Nosotros no podemos ser una traba para ustedes. No pueden andar haciendo un montón de requisitos, perdiendo el tiempo en las oficinas municipales. Ahora dentro de poco vamos a sacar la habilitación comercial online para que desde su casa puedan habilitar su comercio, su emprendimiento.»

Por último, comentó que «hoy el 40% de ustedes va a ser financiado con un aporte cercano a los 200 mil pesos. Para que ustedes también tengan la oportunidad de poner un negocio. La vida es oportunidades y desde el Estado Municipal es lo que queremos brindarles a cada uno de los vecinos y vecinas de esta ciudad. Muchas gracias por confiar en la Escuela de Emprendedores. Siempre agradecido a las profesoras que no solo aportan, como siempre digo, su profesionalismo, sino mucha empatía, con mucha paciencia y con mucho amor, hoy necesitamos también mucho de eso en nuestra sociedad», finalizó.

Acompañaron al intendente, el secretario de Desarrollo Humano, Salud y Políticas Sociales, Alberto Natella, el secretario de Gabinete y Modernización, Mariano Rosales, el director de Economía Social, Leandro Quiroga Barros, y concejales de la Capital, entre otras autoridades municipales.