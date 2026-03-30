¡Prepárate para vivir una experiencia única! La organización Asampay Trail te invita al Desafío Cueva del Diablo, el próximo 5 de abril de 2026 en Asampay, al noroeste del departamento Belén, a 45 km de la cabecera departamental.

Vení a desafiar la puna catamarqueña, a disfrutar de los paisajes increíbles de Cerritos, y a correr en un recorrido que combina deporte, aventura y turismo. Siente la emoción, la adrenalina y la libertad de correr en un lugar único!

🏃‍♂️ Demostrá tu fuerza, tu resistencia y tu velocidad mientras competís con otros atletas y superás tus propios límites. Cada metro recorrido es un desafío que pone a prueba tu capacidad física y mental.

📏 Distancias: 10 km y 21 km
🏅 Premios para todos: medalla finisher, un recuerdo para toda la vida
🏆 Trofeos: para los tres primeros de cada categoría
💰 Premios en efectivo general:
10 km: 1º 150.000 ARS | 2º 100.000 ARS | 3º 80.000 ARS
21 km: 1º 300.000 ARS | 2º 200.000 ARS | 3º 150.000 ARS
🎁 Inscripción: 20.000 ARS (incluye kit de hidratación, seguro y medalla finisher)
👥 Promo por team: pagan 4 atletas y corre liberado 1 más
💥 Vení a sentir el desafío, a superar tus límites y a disfrutar de la magia de Asampay!
🌄 Paisajes que te van a sorprender, caminos que te van a poner a prueba y momentos que vas a recordar siempre.

¡No te pierdas esta carrera que mezcla aventura, desafío y diversión, y donde cada corredor es protagonista de su propia hazaña deportiva!

📲 Consultas: 3835 112957

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