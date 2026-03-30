Durante el fin de semana largo de Pascuas, Catamarca ofrecerá una variada agenda de actividades culturales, turísticas, religiosas y recreativas en distintos puntos de la provincia.

Catamarqueños y turistas que recorran el territorio provincial podrán disfrutar de propuestas que combinan tradición, naturaleza, gastronomía y cultura, con eventos pensados para toda la familia.

Entre las propuestas destacadas se encuentra la IX Señalada en la Puna, que se realizará en El Peñón (Antofagasta de la Sierra) del 3 al 5 de abril, una celebración ancestral que revaloriza las prácticas ganaderas y la cultura andina, con actividades como arreo de majadas, corpachadas, feria de artesanías y espectáculos tradicionales.

En el oeste provincial, la Feria Cambalache en Barranca Larga (Belén), del 1 al 5 de abril, reunirá a productores y artesanos con una amplia oferta de productos regionales, música y saberes tradicionales. También en Andalgalá se desarrollará la tradicional Gran Humita, el viernes 3 de abril, donde la comunidad se reúne para elaborar y compartir una humita gigante en una experiencia colectiva que pone en valor la gastronomía local.

En Tinogasta, las propuestas incluyen para el jueves 2 de abril el taller Sabores Ancestrales: Api de Zapallo, que invita a conocer y degustar uno de los platos típicos de la vigilia, y el Sunset en Bodega Veralma, una experiencia para disfrutar del atardecer entre viñedos con música y gastronomía. A su vez, el viernes 3 de abril se realizará la Experiencia Ruta del Adobe, un recorrido guiado por construcciones históricas de los siglos XVII y XVIII.

En Fiambalá, se destaca la Cosecha de Luna Llena en Bodega Tizac, el viernes 3 de abril, una experiencia enológica nocturna que combina cosecha de uvas, música y celebración, poniendo en valor la producción vitivinícola de altura.

En la Capital, el 3 de abril Espacio CATA será escenario de Cantos y Sabores, una propuesta que integra música coral con gastronomía regional, mientras que, en la Casa de la Cultura, el 3 y 4 de abril, se desarrollará la Feria de Pascuas – Artesanías & Diseño, con emprendedores y artistas locales.

El sitio arqueológico Pueblo Perdido de la Quebrada ofrecerá propuestas como la Experiencia de Sabores Nativos y talleres participativos de cocina ancestral, cerámica y elaboración de huevos de Pascua, en un entorno que invita a conectar con la historia y la identidad local.

Para quienes buscan actividades al aire libre, el Ecoparque El Jumeal contará con opciones de turismo activo como trekking, escalada, rappel y kayak. A esto se suman circuitos de senderismo en distintos puntos de la provincia, como Las Juntas, Hualfín y Tinogasta, que combinan naturaleza, historia y paisajes únicos.

Misas y Vía Crucis

En el marco de las celebraciones religiosas, la provincia ofrecerá también una nutrida agenda de actividades y expresiones de fe en distintos puntos del territorio.

Entre ellas se destacan los tradicionales Vía Crucis, que se realizarán en Andalgalá (Parroquia San Francisco de Asís), Tinogasta (con Vía Crucis y Misa Criolla en la Plaza Principal) y La Puerta (Vía Crucis cantado en el Calvario Banda Norte), convocando a fieles y visitantes.

Por su parte, Las Juntas tendrá su celebración litúrgica con la Misa de Resurrección el domingo 5 de abril, acompañada de un almuerzo criollo comunitario.

Asimismo, se desarrollarán representaciones de la Pasión de Cristo en diferentes localidades, como “Luz de Esperanza” en Bañado de Ovanta (Santa Rosa) y Los Altos, además de la puesta “La Pasión” en Belén y las escenificaciones de la Pasión del Señor en Santa María.

La propuesta se completa con circuitos y recorridos de turismo religioso, como el tradicional circuito de las 7 Capillas en Belén y Santa María, visitando templos históricos que reflejan la fe y tradición local.

Toda la agenda del fin de semana largo está en visitcatamarca.com