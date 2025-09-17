El estudiante Yutiel Diego Ramos, de la Escuela Municipal N° 3 Gustavo Gabriel Levene, logró clasificar a la etapa internacional de la Olimpiada de Matemáticas Ata.Ca.LaR tras su destacado desempeño en la fase provincial. la competencia se desarrollará del 22 al 26 de septiembre.

Este importante logro refleja la dedicación, esfuerzo y constancia de Yutiel, valores que inspiran a más estudiantes del Sistema Educativo Municipal a desafiarse, crecer con perseverancia y aprovechar nuevas oportunidades de formación.

Asimismo, resulta fundamental destacar el acompañamiento y respaldo del Prof. Sergio Sosa, cuya motivación y compromiso fueron claves en el recorrido académico del estudiante.