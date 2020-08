Ayer se realizó el acto de asunción de las autoridades del cogobierno escolar. De

esta manera, se puso en funcionamiento a las Juntas de Clasificación de Educación

Inicial, Primaria, Especial y Adultos y de Educación Media, Técnica y Artística en el

marco de la Normalización Institucional explicitada a través de la resolución N° 429

del ministerio de Educación provincial.

En la oportunidad, asumieron como autoridades Walter Blanco, Silvia Herrera y Elena

Solohaga en la Junta de Clasificación de Educación Inicial, Primaria, Especial y

Adultos. Como suplentes, asumieron Marcela Elizalde, Josefa Tula y Susana Bravo.

En tanto, Delina Figueroa, Alfredo Díaz y Beatriz Almaraz conforman el cuerpo de

Personal docente en representación del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, en la Junta de Clasificación de Educación Media, Técnica y Artística,

pusieron en funciones a Mirta Urueña (Rama Media), Miguel Bellido (Rama Técnica)

y Mónica Quiroga (Rama Artística). El personal docente que representará al

Ejecutivo, estará formado por María Victoria Artero (Rama Media), Manuel Vega

(Rama Técnica) y Solana Ponferrada (Rama Artística).

Vale mencionar que la normalización de las Juntas de Clasificación tiene por objeto el

resguardo de la legalidad de los actos administrativos que necesariamente deban

dictarse y cumplirse hasta tanto resulten electos los nuevos representantes de los

docentes en los mencionados organismos, conforme el proceso electoral respectivo.

Digitalización de las Juntas

El secretario de Gestión Educativa, Miguel Arroyo, se refirió a los proyectos que

tendrán que desarrollar las Juntas. “Entre ellos, la digitalización de las Juntas de

Clasificación. Estamos en la era de la comunicación y hay algunas cosas que fallan o

que a veces no son operativas. Seguimos con la vieja carpeta, ya no hay adónde

acompañar tanta información y tanta documentación. Lo ideal es poderla digitalizar

para que, de pronto, el proceso tanto de poder participar de una asamblea como de

la inscripción sea mucho más operativo y que el docente pueda no hacer tantas colas

con el tema del distanciamiento social y la pandemia, el hecho de tener que retirarse

de sus lugares de trabajo”.

Por otra parte, anunció que “se tomó la decisión de que las Juntas de Clasificación y

las asambleas se realicen en cada cabecera departamental, con lo cual se

descentralizaría el proceso este que todo se hace acá en Capital. Sobre todo, agilizar

la tarea requiere de ese compromiso”.

En otro pasaje, Arroyo remarcó que “los que se incorporan a esta nueva

normalización de las Juntas no tienen una fecha de vencimiento, no tenemos un

plazo previsto porque no sabemos cuándo se va a llevar a cabo efectivamente el

proceso eleccionario. Nosotros habíamos planificado un montón de actividades para

este año, pero nos quedamos muy paralizados por el tema de la pandemia. Hoy que

estamos regresando, en algunos sectores hay mucho miedo, mucha incertidumbre.

Es atendible porque somos humanos, no somos máquinas”.

Segunda asamblea

Arroyo, además, destacó que “ahora, como está previsto el reinicio de las actividades

áulicas, se está preparando todo el montaje de lo que sería la segunda asamblea

(para optar cargos docentes)con un nuevo formato en cada cabecera departamental.

Este año se hizo una sola asamblea en el mes de marzo, previa al inicio de clases,

que con el tema de la pandemia no se pudo llevar nuevamente a cabo”.

