Desde la Empresa piden desestimar y denunciar toda oferta de subsidios y descuentos que remita a formularios sospechosos o a acceder mediante un enlace a cualquier sitio web que no sea oficial.

Luego de una serie de denuncias recibidas por intentos de estafas, como llamados telefónicos ofreciendo subsidios o descuentos especiales en el pago del servicio eléctrico, EC SAPEM recordó otra vez a sus usuarios que no se comunica en ningún caso para solicitar datos personales, bancarios, ni claves personales en forma telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto.

En este sentido, desde la Distribuidora provincial pidieron desestimar y denunciar toda comunicación telefónica que remita a formularios sospechosos, no verificables y cualquier invitación a acceder mediante un enlace simple a cualquier sitio web.

Desde EC SAPEM recomendaron que ante un llamado que genere sospecha de engaño, debe procederse de la siguiente manera:

1- Cortár la comunicación.

2- Llamár al 911 e informar lo sucedido.

3- Conectarse con un familiar o vecino para alertar sobre la situación.

4- No entregar dinero ni información personal o familiar a desconocidos.

5- No realizar depósitos o transferencias dirigidos mediante contacto telefónico.

6- No brindar información sobre tarjetas de créditos ni sobre tus contraseñas por teléfono, whatsApp o por mensajes de texto.

7- No contestar llamados o SMS de números desconocidos.