El domingo, un catamarqueño ganó el sorteo del Quini 6 que se realizó en la

provincia de Santa Fe y obtuvo un premio de $5 millones. La persona afortunada es

oriunda del departamento Andalgalá.

El propietario de la agencia que vendió el boleto ganador, Lucas Ocampo, dio a

conocer que “el dueño del ticket sacó un premio de $5 millones (de pesos), pero más

o menos va a cobrar $3 millones y medios líquidos”, y aclaró que se descuenta un

30% por “la ley de ganancias eventuales”.

Ocampo indicó que esta persona todavía no se presentó a reclamar su premio, pero

tiene un periodo de 14 días para hacerlo. De lo contrario, “el premio se caduca y lo

pierde, no lo puede cobrar más. Tengo mucha fe que aparezca pronto”.

Por otra parte, expresó su alegría: “Estamos muy contentos porque hemos vendido

un premio ganador del Quini 6 en Andalgalá. Estaba viendo la tele, ha sido una linda

sorpresa, una emoción muy linda porque por fin salió millonario alguien del pueblo,

de Andalgalá”.

Ocampo también destacó que para este sorteo “en Andalgalá debe haber habido

unas 1500 apuestas”.

“Hubo más de un millón de apuestas y salió un ganador con seis aciertos en el sorteo

Siempre Sale, el último sorteo, el cuarto que tiene el Quini 6. Los números son 10,

16, 17, 19, 24 y 29. Es una jugada que dentro de las que hacemos siempre acá

dentro, de los clientes fijos, no es”, remarcó sobre el boleto.

