El sábado 9 de agosto se llevó a cabo la entronización de una imagen del Beato Mamerto Esquiú en la capilla Virgen del Valle de la localidad de Guayamba, departamento El Alto, jurisdicción de la parroquia Inmaculada Concepción.

La ceremonia se realizó durante la celebración de la Santa Misa presidida por el párroco, padre Carlos Rodríguez, quien en parte de su homilía destacó la figura del Beato Esquiú como “un hombre de Dios, un hombre arraigado, con los pies en la tierra… convencido de lo que hacía y decía”, quien supo ser testimonio de unidad “en un contexto difícil de nuestro país” allá por el siglo XIX, y cuyo mensaje aún sigue vigente.

Luego de la celebración eucarística se realizó un homenaje gaucho y la presentación de danzas folclóricas.