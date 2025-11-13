Con la clara finalidad de apoyar desarrollos locales y al conmemorarse la “Semana Global de Emprendedores”, el municipio llevará a cabo un importante encuentro que contará con exposición apuntadas a una “Ciudad Emprendedora”, “Economía Verde”, “Estrategias de Desarrollo” y mucho más.

Bajo el lema de “Tu idea, tu negocio, más trabajo”, el encuentro busca que los emprendedores puedan relacionarse entre sí, inspirarse y conocer herramientas para hacer crecer tu negocio.

El evento tendrá lugar en la Comunidad Italiana y se llevará a cabo el miércoles 19 (de 9 a 13hs.) y el jueves 20 (de 15.30 a 21hs).

Si tenés un emprendimiento o una idea que queres poner en marcha, podes inscribirte para participar del encuentro en el siguiente link: https://forms.gle/dBmYM3m8qkAyW8gi9 CUPOS LIMITADOS.

