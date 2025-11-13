El Concejo Deliberante de la Capital aprobó hoy la Ordenanza que regula el uso de plataformas digitales de transporte.

El instrumento establece que sólo estarán operativos vehículos de cuatro ruedas y cuatro puertas, con una antigüedad no mayor a 10 años, con todas las medidas de seguridad pertinentes como airbag y cinturones.

Asimismo, los choferes deberán contar con licencia profesional, domicilio legal en la Capital, título del vehículo, seguro de responsabilidad civil, tendrán que inscribirse en el municipio y no podrán contar con antecedentes penales.

El instrumento prevé la creación del Registro Municipal del Servicio de Transporte Urbano de Plataformas Digitales que controlará a los conductores habilitados, quienes no podrán conducir más de 8 horas corridas ni 12 acumuladas.

