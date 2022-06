La concejala capitalina Laila Saleme destacó el encuentro que mantuvo el intendente Gustavo Saadi con el diputado nacional Facundo Manes la semana pasada. “Me parece un gesto de madurez política, pero a nosotros no nos extraña, porque es parte de un conjunto de acciones que demuestran cómo trabaja nuestro intendente”.

Para la representante se trató de una “acción que nos enseña lo que significa saber escuchar, respetar al otro, respetar al que piensa diferente y por sobre todo respetar a los catamarqueños, que no quieren odio, que no quieren discusiones estériles, que no quieren enfrentamientos sino trabajo”.

“Entiendo que haya llamado la atención en los medios, pero para quienes venimos desde hace tiempo junto con Gustavo Saadi no nos sorprende para nada, porque es su forma de ser y de actuar” agregó. En este sentido sostuvo que Saadi “Impuso una manera distinta de hacer política que nace del intendente y se refleja en todo el municipio desde el primer día de gestión”.

La funcionaria expresó con respecto a la famosa grieta entre oposición y oficialismo que los únicos perjudicados que deja, son los vecinos y vecinas: “la palabra grieta lastima y como sociedad tenemos el desafío de aceptar al otro” y añadió “para cambiar debemos sentarnos, aceptar y respetar que la otra persona piensa diferente. Lo que importa es cómo trabajamos para una ciudad, para nuestra provincia y nuestro país, eso es lo que hoy la gente nos está pidiendo: que maduremos y que trabajemos”.

La concejala sostiene que este gesto resume una modalidad de gestión que se basa en el diálogo. Como muestra de ello señaló “en la ciudad se trabaja de esa manera, por eso lo primero que hizo al asumir fue impulsar el Plan Estratégico Integral para consensuar un proyecto de ciudad con todos los sectores políticos y sociales, por eso es un intendente que prohibió que se pusiera su nombre en los carteles, e hizo realidad el Presupuesto Participativo para trabajar con la comunidad y darle voz y voto a vecinas y vecinos de todos los barrios.

“Es un intendente que terminó con los nombramientos a dedo y estableció un criterio de justicia y transparencia para el ingreso a planta, respetó por primera vez una lista de conjueces para designar autoridades en el Juzgado de Faltas”, remarcó Saleme.

Por otro lado, la concejala señaló un ejemplo del modelo de gestión que se transmite desde la cabeza del ejecutivo municipal: “hace pocos días visitamos el Circuito 6 y trabajamos junto con el concejal Aldo Cancino, un concejal opositor, en el proyecto del Parque Lineal, porque realmente no importa a qué partido pertenece cada uno sino trabajar juntos para beneficio de vecinas y vecinos. Esta forma de trabajar nos está dando excelentes resultados, algo que se puede ver en el área educativa, que está en crisis en todo el país, pero en la ciudad muestra otra realidad” aseguró.

“Las escuelas municipales que son un orgullo, el Nodo Tecnológico es un establecimiento único en esta región del país, se trabaja en apoyo escolar, en primera infancia, en las actividades extracurriculares, en capacitación de oficios, y se avanzó como nunca para brindar acceso a la tecnología y ponerla al alcance de niños y jóvenes en todos los barrios” agregó.

Por último, la funcionaria remarcó: “hay una gestión que tiene esa impronta, que la comunidad valora mucho el diálogo, la inclusión, el crecimiento, la generación de empleo y el respeto son algunos de sus pilares fundamentales”.