Llevaban tiempo anunciándolo, se habían probado en países como Corea del Sur o Brasil y, desde la pasada semana, ya son una realidad: Twitter se suma a la moda de las Stories. En el caso de esta red se llaman Fleets y, desde su puesta en funcionamiento, han despertado una plétora de opiniones a favor y, sobre todo, en contra.

El hecho de que otra red social incluya la posibilidad de hacer este tipo de publicaciones y de que, obviamente, esto haga que cada vez haya menos diferencias entre redes sociales, ha sido argumento principal de crítica. Una vez que los usuarios empezaron a probar, los comentarios negativos se centraron en los fallos en los Fleets de Twitter: más de 24 horas visibles, la posibilidad de cargarlos programáticamente sin que se marquen como leídos, se mantienen 30 días en el servidor…

Todos los errores de las ‘Stories de Twitter’

Fue TechCrunch quien informó acerca de algunos de estos fallos en los Fleets de Twitter. El más destacado, probablemente, sea el hecho de poder verlos cuando ya han pasado más de 24 horas. Gracias al hilo de una usuaria se demostraba que era posible cargar programáticamente ‘fleets’ que ya deberían haber desaparecido, y que, para más inri, el usuario no recibía ningún tipo de notificación. Cada publicación, explican, tenía su propia URL que era posible cargar como imagen o vídeo.

Otros errores en los Fleets de Twitter denunciados por los usuarios fueron que pudieron etiquetar en estos contenidos a personas que previamente les habían bloqueado. También que cuando una persona utiliza el ‘tuit’ de un usuario en un ‘fleet’, este no recibe ningún tipo de notificación.

Twitter guarda una copia de todos los ‘fleets’

Twitter trabaja para subsanar estos errores y hacer que Fleets sea, exactamente, lo que se dice que es en la página oficial de la compañía: textos, vídeos, GIF o fotos “que después de 24 horas desaparecerán de la vista”. Los autores de los Fleets, apuntan, pueden saber quién los ve, incluidas las cuentas con tuits protegidos; para ello, deben hacer clic en sus ‘fleets’ y pulsar la función ‘Visto por’ en la parte inferior.

Los Fleets de Twitter no reciben ‘retuits’ ni ‘Me gusta’ y no están abiertos a respuestas públicas. Se puede responder a estas publicaciones mediante la opción ‘Enviar un mensaje’ o el icono de emoji en la parte inferior de tu ‘fleet’. Si se ha optado por recibir mensajes directos, cualquier usuario puede reaccionar a tus ‘fleets’. Si no has optado por ellos, sólo las personas a las que sigues podrán reaccionar.

Las personas con acceso a Fleets pueden ver los tuyos de dos formas:

Si te siguen, tus ‘fleets’ aparecerán en la nueva barra en la parte superior de su cronología de inicio.

Cualquiera que pueda ver tus ‘tuits’, también puede ver tus ‘fleets’ si pulsa tu foto de perfil en tu perfil.

Si proteges tus ‘tuits’, tus ‘fleets’ también estarán protegidos.

Informan, por añadidura, de que Twitter mantiene una copia de todos los ‘fleets’ enviados durante un tiempo limitado después de que caduquen o se eliminen. Hacen esto para control de cumplimiento de los ‘fleets’ que no acaten nuestras reglas: “Si se determina que un fleet incumple las reglas de Twitter, podemos extender el tiempo que mantenemos una copia para permitir que las personas tengan la oportunidad de apelar el incumplimiento si consideran que se trata de un error”.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.