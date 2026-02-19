En la tarde de hoy, a las 19:00, efectivos policiales que participaban del dispositivo desplegado para dar con el paradero del ciudadano Barrera, de 56 años de edad, tomaron conocimiento que un baqueano de la zona lo habría encontrado en la Localidad de Cachiyuyo, por sobre la ruta provincial N° 3, en inmediaciones al ingreso a la Cuesta de Zapata, distante a unos 16 Km. de la Ciudad de Tinogasta.

Cabe señalar, que personal de la Comisaría Departamental Tinogasta había dado inicio al operativo de búsqueda para dar con el paradero de esta persona, quien padece una discapacidad y se supo que el pasado lunes 16 del corriente mes y año, habría viajado solo desde la Capital con destino a esa Ciudad del Departamento homónimo, para luego tomar otro medio de transporte y dirigirse a la localidad de Fiambalá, desconociéndose su paradero, en virtud de lo cual y bajo las directivas de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, desde la Unidad Regional N° 5 se desplegaron recursos humanos y logísticos, y conjuntamente con efectivos de las Divisiones Drones y Canes de la Policía de la Provincia, personal de Defensa Civil de Tinogasta y baqueanos de la zona, llevaron a cabo rastrillajes en distintas zonas de localidades de ese Departamento, logrando ubicar al hombre que presentaba síntomas de deshidratación, por lo cual recibió la asistencia de facultativos médicos del Hospital Zonal.