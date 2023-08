Ayer, pasó por la provincia el precandidato a vicepresidente de la nación, Luis

Petri, dirigente del radicalismo mendocino que acompaña en la fórmula a Patricia

Bullrich (Juntos por el Cambio) para brindar su respaldo a las y los dirigentes de

Gana Catamarca a pocos días de las elecciones Primarias. Justamente sobre ese

comicio, en conferencia de prensa, Petri remarcó que dentro de esta alianza de

Juntos hay esperanzas para que Flavio Fama le gane la compulsa interna a Rubén

Manzi por la candidatura a gobernador y, a la vez, que la coalición opositora con el

exrector de la Unca a la cabeza se imponga a Unión por la Patria en el conteo

general de votos.

Precisamente sobre lo primero a lo que se refirió el precandidato a vicepresidente

fue el avance de la campaña del espacio de Bullrich a seis días de las elecciones.

En este sentido, dijo que hay “muchas expectativas, primero de ganar a nivel

nacional y sin lugar a dudas, de ganar en Catamarca también”. Es que, según

indicó, “vemos que hay una voluntad de cambio irrefrenable en el país y esto se

vio reflejado en las elecciones de San Luis, San Juan, lo que ocurrió en Chaco,

Santa Fe y Chubut también”. “Por lo tanto estamos esperanzados de poder ganar

con Flavio en Catamarca el próximo domingo” subrayó Petri para mencionar que

“es importantísima la alternancia, le hace bien a las provincias, es uno de los

principios republicanos más importantes y estamos esperanzados en poder ganar

Catamarca y también la elección PASO nacional”.

En la conferencia, Petri apeló a exponer la postura de este espacio a nivel

nacional ya que, según dijo, es necesario “generar los cambios profundos que

nosotros creemos que son imprescindibles para el país”. En este orden de ideas,

señaló que la gestión de Sergio Massa, el actual ministro de Economía y

precandidato a presidente de UP, “ha sido desastrosa” ya que los argentinos “lo

están sufriendo porque tienen un 115 por ciento de inflación”. También indicó que

“este Gobierno nacional está haciendo un formidable ajuste” cuya repercusión

inmediata es la pérdida del poder adquisitivo.

“La alta inflación que existe supone tener una fábrica de generar pobres todos los

meses porque está claro que los salarios y jubilaciones no van al ritmo de la

inflación; hay una pérdida del poder adquisitivo y hay que resolverlo de manera

urgente” apuntó.

Como una solución, Petri propuso “atacar de raíz el problema del gasto público”.

“Tenemos un gasto público crónico que es trascendente resolver a partir de una

reforma del Estado donde tengamos equilibrios en las cuentas” alegó para

mencionar que la primera medida que tomará con Bullrich “es llevar al congreso un

presupuesto equilibrado”. La segunda, “es garantizar la independencia del banco

central, porque hoy tenemos un banco central que se transformó en un cajero

automático del poder ejecutivo cubriendo los agujeros fiscales que hoy tiene el

Estado”.

Así, reseñó que los principales puntos de la plataforma electoral: “Independencia

del Banco Central, tener un presupuesto equilibrado, eliminar los cepos y eliminar

las restricciones a las importaciones, algo que nos parece trascendental para que

la Argentina se recupere”.

Por otra parte, sin mencionar el término de “federalismo”, Petri remarcó que “todas

las provincias son importantes para desarrollar integralmente la República

Argentina”. En este orden de ideas, consideró que se debe “terminar con esa

visión porteñocéntrica que desconoce las economías regionales”. Sucede que las

economías regionales “son dadoras de mano de obra intensiva, dan muchísimos

trabajos, pero hoy están asfixiadas, viven en una tormenta perfecta porque tienen

presión cambiaria, tienen cepo, restricción a las importaciones, no tienen acuerdos

de libre comercio y tienen una legislación laboral que lejos de estimular el empleo

lo terminan prohibiendo junto una altísima presión impositiva”.

“Para recuperar las economías regionales tenemos que desenredar la Argentina.

Son parte de la solución a los problemas que tiene el país” subrayó el dirigente

radical.