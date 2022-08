Música

El frontman de Arctic Monkeys concedió su primera entrevista en tres años, y todo lo que habló tiene que ver con el deporte.

Los íconos del indie volvieron al ruedo a principios de este mes para una gira europea. Se trata de sus primeros conciertos desde 2019.

Los fans esperan que la banda regrese con su esperado nuevo álbum a finales de este año, aunque hasta ahora no se conoció ningún material nuevo en los conciertos de regreso, y la primera entrevista de Turner de 2022 gira en torno a su amor por el fútbol y el deporte.

En declaraciones al diario francés L’Equipe, antes de su actuación en el festival Rock En Seine de París el próximo fin de semana, Turner habló de cómo creció yendo a ver jugar al Sheffield Wednesday, y de cómo se enamoró de su jugador estrella Chris Waddle: “Cuando era niño, tenía una camiseta con su número. Me encantaba la facilidad con la que marcaba diferencias con la pelota. Incluso hoy, cuando me siento un poco triste, a veces veo videos de sus mejores jugadas para animarme… Y luego estaba entre el público y vino a vernos al vestuario. Frente a él, me quedé como petrificado mientras le escuchaba contar historias de su época en el Wednesday. No sabía qué decirle…”.

Al hablar de sus propias hazañas deportivas en la edad adulta, el cantante dijo: “Corro un poco y a veces hago entrenamiento de Muay-Thai. Descubrí esta disciplina hace unos 12 años, cuando estaba en un club nocturno de Nueva York. Estaba hablando con un guardia de seguridad del norte de Inglaterra y me animó a entrenar con él. Lo disfruto mucho, es bueno para tu cuerpo y tu cabeza, durante las sesiones no piensas en otra cosa. Pero tengo que ser sincero, nunca tendré el nivel para luchar un día en una jaula como un luchador de la UFC… En definitiva, no he destacado en ninguno de los deportes que he practicado.”

La semana pasada, el cuarteto de Sheffield dio su primer concierto desde abril de 2019 en el Zorlu Center PSM de Estambul, Turquía. Los Monkeys marcaron su regreso en directo con un setlist de 21 canciones que incluía varios temas de ‘AM’, ‘Favourite Worst Nightmare’ y ‘Humbug’, pero no se presentaron nuevas canciones durante el show.