En la UCR confían en llegar al piso de los 7 mil votos

Páez reconoció que una elección “no es fácil afrontarla porque la gente se muestra escéptica en cuanto a las ganas de ir a votar o no”. Sin embargo, afirmó que en el caso de esta interna “encontramos una dirigencia entusiasmada por el hecho de que está bien interiorizada de que en esta elección se va a definir el modelo de partido que queremos instituir de acá en adelante”.

“Nosotros en las elecciones generales, participando todas las fuerzas políticas de la provincia hemos visto que cada vez son menos las personas que concurren a votar, incluso se ha dado el fenómeno que había gente que prefería pagar la multa y no ir a votar”, planteó el diputado. Sin embargo, afirmó que en una interna “los radicales tenemos en nuestros genes el conocimiento de que cada dos años tenemos que renovar nuestras autoridades y en eso hemos venido siendo prolijos, respetando la institucionalidad y nuestra Carta Orgánica”.

Páez recordó que la UCR incluso siendo Gobierno fue a una elección interna cuando se enfrentaron Eduardo Brizuela del Moral contra Oscar Castillo. “Hoy como oposición volvemos a ir a las urnas por lo que queremos dar muestras de la responsabilidad que nos caracteriza. Esto la gente lo comprende, sabe que es un desafío, donde lógicamente hay que movilizar mucha gente y eso cuesta mucho esfuerzo y también es oneroso”, sostuvo.

Finalmente, el candidato a vicepresidente primero de “Renovación y Cambio Radical”, Daniel Vildoza, afirmó que en contraposición de lo que se podría pensar, esta interna “movilizó a muchos dirigentes que estaban un poco guardados y que no querían participar”.

“Siempre se nos cuestiona que salimos a la calle solo en las elecciones generales cuando ya están definidos los candidatos. Ésta es la oportunidad de que el afiliado pueda ser escuchado”, sostuvo en diálogo con “Mañana Central” de Radio Ancasti.

En este contexto, el dirigente indicó que en el recorrido por el interior “en los departamentos que vienen postergados, el afiliado radical se pudo expresar como al igual en el Valle Central. A estos pueblos lo venden como que están muy bien y uno se da con otra realidad cuando los afiliados le cuentan lo que viven”.

Boleta única

Tomassi dio detalles de la implementación de la boleta única y algunas recomendaciones a tener en cuenta por los afiliados al momento de votar. En diálogo con Radio Ancasti, el presidente de la Junta Electoral afirmó que la boleta única “es un mecanismo bastante sencillo”, aunque reconoció que “al ser novedoso y la primera vez que se va a implementar en Catamarca, hay que tener ciertos cuidados y recaudos”.

Tomassi indicó que se debe prestar atención al momento de marcar los casilleros de las categorías que se quiere votar. “Si se quiere votar una sola alianza hay que marcar solo el casillero de ‘votar lista completa’ porque si también se marca otra categoría de otra lista, esa categoría ya se consideraría como nula”, dijo.

Añadió que, salvo que se elija lista completa, cuando no se tilda alguna de las categorías “se considera voto en blanco para esa categoría en particular. “Por ejemplo, si en delegados nacionales no marqué ninguna de las dos, es voto en blanco si tampoco marqué la opción de votos lista completa”, sostuvo.

También indicó que las boletas serán entregadas únicamente por el presidente de mesa al momento que el afiliado se presente para votar. “El voto únicamente es entregado por el presidente de mesa. La boleta va a estar con una marca de seguridad que se le va a informar dónde está ubicada únicamente al momento de la votación justamente para garantizar la legitimidad del voto”, dijo y añadió: “Una vez que se sufraga, el voto no va en un sobre sino que se dobla como dice la parte de atrás de la boleta que lleva la firma de las autoridades de mesa y de los fiscales. Posteriormente se la mete en la urna”.