Desde el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de la provincia

dieron a conocer que en Catamarca censaron a la gran mayoría de la población.

Solamente quedaron algunas viviendas sin censar.

En este caso, las personas que no hayan realizado el trámite podrán hacerlo hasta

el 26 de mayo. Para esto, deben dar aviso en las oficinas del Ministerio de Trabajo,

Planificación y Recursos Humanos, ubicadas en avenida Colón al 960, en la

ciudad Capital.

La subsecretaria de Estadística, Andrea Mohaded, dialogó con El Esquiú.com y

dio a conocer algunos detalles del censo que se hizo en la provincia.

“El censo se desarrolló con bastante normalidad. Obviamente, hay algunos

incidentes, pero son todos dentro de lo regular que sucede en el censo. Hasta

(anoche) había gente en campo todavía. Se extendió un poco la jornada dado que

los censistas tenían alrededor 30, 34 viviendas por radio. También hay que tener

en cuenta que se establece un tiempo de supervisión o recupero para los casos de

viviendas que aún no fueron censadas. Se censó a la mayoría. Justamente lo que

queda es un rezago de situaciones en las que, por algún motivo, por el cual alguna

vivienda no fue censada, se la censa. Pero se cubrió la gran mayoría”, aseguró la

funcionaria.

Mohaded señaló que en la provincia hubo unos 5.700 censistas. Mencionó que “en

los próximos días seguramente vamos a tener algún dato provisorio” de la

cantidad de personas que fueron censadas.

“Fue una jornada bastante exitosa, con un despliegue normal. Por ahí el único

tema que generó una complicación es el tema de conectividad. Esperamos en los

próximos días tener algún dato provisorio. Lo vamos a ir viendo y chequeando con

el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) también para establecer una

metodología prolija”, siguió.

País

Más de 23,8 millones de personas completaron el formulario digital del Censo

Nacional 2022, lo cual, en principio, implica que más de la mitad de los habitantes

del país eligieron esta modalidad para realizar el trámite censal, informó ayer el

director del Indec, Marco Lavagna.

Lavagna precisó que 23.813.773 personas completaron el formulario digital, lo que

involucra a 8.615.318 viviendas y representa, según las estimaciones, más del 50

por ciento de la población.

“Superó todas las expectativas que teníamos” y permitió que “el operativo de

campo se haga mucho más rápido”, abundó el titular del Indec en otra de las

ruedas de prensa que ofreció durante la jornada en la sede del organismo

estadístico nacional.