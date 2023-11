Esta semana los empleados públicos podrán seguir firmando en diferentes lugares previstos

El Frente de Trabajadores Estatales Unidos, integrado por diferentes gremios y grupos autoconvocados de empleados públicos provinciales, reiteró sus duras críticas al gobierno provincial reclamando una recomposición salarial digna acorde a la inflación. Además, anunció que ya recolectó más de 2.000 firmas de un petitorio para expresar su postura al Gobernador Jalil exigiendo participar de las próximas paritarias.

Mediante una conferencia de prensa, el Secretario General de la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC) Seccional Catamarca, CPN Mauricio Hezze remarcó que actualmente los salarios de los trabajadores públicos están un 52% por debajo de la inflación, tomando en cuenta que la recomposición realizada por el Gobierno Provincial en el año fue tan sólo del 68%. De continuar con dicha pauta salarial, considerando las previsiones inflacionarias publicadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) hasta fin de año, los salarios de los empleados públicos habrán sido superados en un 112% frente a la inflación esperada del 180%.

“Además de todo ello, tenemos un desfasaje del 65% con respecto a los acuerdos realizados con los docentes. La pregunta es: ¿Porque a los docentes sí, y al resto de los empleados no?. Por eso sostenemos que el gobierno realiza actualmente un plan de ajuste sistemático del salario de los empleados públicos, junto a los gremios “amigos”, rubricando acuerdos vergonzosos”, reafirmó Hezze.

Esta semana, el mencionado Frente continuará con la gestión para que los empleados públicos firmen el petitorio que será entregado al Gobierno Provincial para exigir una recomposición salarial digna, el blanqueo de los bonos y el reconocimiento de la deuda del año 2022. En este marco, mañana martes 7/11 estarán en Vialidad Provincial (San Martín 75) de 11 a 12 hs., el miércoles 8/11 en el CAPE de 11 a 12 hs, los días jueves 9 y viernes 10/11 en la peatonal Rivadavia (esquina San Martín) y el lunes 13/11 en la Legislatura Provincial de 11 a 12 hs. También, se anunció la realización de una marcha y festival de protesta en la plaza 25 de mayo para el próximo miércoles 15 de noviembre.

En este marco, la referente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Vivienda Lic. Verónica Ribotta, sostuvo que “con este petitorio que estaremos entregando al Gobernador demostramos nuestra representatividad. La gente se ve reflejada en nuestros pedidos porque están en lo correcto. Por eso queremos estar en la paritaria del 21 de noviembre, porque representamos a esas más de dos mil firmas que nos avalan, les guste o no a las ministras Verónica Soria y Alejandra Nazareno. Nosotros somos los que deberíamos estar sentados y discutir de igual a igual”.

Sumado a ello, Ribotta agregó que “hay mucha gente que no llega a fin de mes. Estamos sometidos al capricho del Gobernador Jalil, en un gobierno que no les importa a la gente y que no tiene prioridad para el empleado público que se levanta todas las mañana para ir a sus puestos de trabajo”.

Por otra parte, el CPN Pablo Marzece (Trabajadores del Área Central de Ministerio de Salud) señaló que si un trabajador en enero de 2022 cobraba $100.000, en octubre de este año, si bien su salario es de $ 285.000 aproximadamente, ese trabajador debería estar cobrando $ 440.000 de acuerdo a los índices actuales de la inflación. “Cualquier trabajador se dará cuenta que le falta un salario y medio por cobrar, y a este ritmo, que no nos extrañe que a fin de año nos falten dos salarios”, afirmó el gremialista.

“Sabemos que el gobierno tiene 55 mil millones de pesos de superávit, y esa plata la usa para la obra pública y la minería, pero no para recomponer nuestros salarios”, concluyó Marzece.