Presentaron una demanda contenciosa administrativa por sueldos mal liquidados en 2022.

Agentes de la administración pública provincial presentaron ante la Corte de Justicia de Catamarca una Demanda Contenciosa Administrativa contra el Estado Provincial, debido a la mala liquidación de haberes realizada desde el año 2022, aduciendo que con esta medida fueron perjudicados notoriamente en su poder adquisitivo. Tal presentación fue realizada por el abogado Jorge Sosa, representando a un primer grupo de 55 empleados públicos dependientes de Ministerio de Salud, del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes y de la Contaduría General de la Provincia

En efecto, los trabajadores públicos reclaman por la mala liquidación de haberes realizada desde el año 2022, cuando previamente se emitió el Decreto Acuerdo Nº 620/2022 mediante el cual el Gobierno Provincial se comprometió a realizar una actualización salarial bimestral en base a los índices de inflación con el fin de que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo. No obstante, los trabajadores sostienen que el cálculo realizado por el ejecutivo provincial no tomó como base los índices de la inflación de manera acumulativa, produciéndose así un incumplimiento de lo acordado, ya que no se logró el objetivo planteado y los empleados perdieron en el año 2022 un 26,2% frente a la inflación.

En efecto, la deuda que el Estado Provincial mantiene con los mencionados empleados equivale a entre 1 y 3 sueldos, dependiendo de la categoría, función y antigüedad de cada uno de ellos.

Esta situación fue alertada en su oportunidad, primero por los organismos competentes de control interno de la Provincia y luego por el gremio APOC (Asociación de Personal de Organismos de Control) Seccional Catamarca. El mencionado sindicato también, durante el 2023, expresó su repudio ante los acuerdos realizados entre el Gobierno Provincial (a través del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos y del Ministerio de Economía) y los gremios considerados “afines al gobierno”, estableciéndose ajustes salariales con porcentajes fijos y siempre por debajo de la inflación (81,5% vs 211%).

“Los empleados públicos denunciantes sienten que fueron vulnerados en sus derechos y en sus ingresos salariales. Por ello realizan el planteo jurídico, previo haber agotado la vía administrativa, a los fines que la Corte de Justicia de la Provincia resuelva esta acción que apunta a recomponer los salarios”, remarcó el Dr. Jorge Sosa. Asimismo, el abogado agregó que “esta vía la puede usar cualquier ciudadano catamarqueño que observe que se vulnera su salario”.

La mencionada presentación judicial incluyó la nota especificando el reclamo formal, adjuntando la correspondiente fundamentación técnica/estadística, los informes oficiales del INDEC y las copias de los decretos. Debido a que el reclamo se realiza en contra de la aplicación de un Decreto del Poder Ejecutivo, la demanda se inicia ante la Corte de Justicia de Catamarca.

Es importante remarcar también que, previo a esta instancia, hubo una serie de reclamos de carácter administrativo realizados por los empleados públicos, sin obtenerse ningún tipo de respuesta. Es así que, 15 mil empleados públicos provinciales presentaron, desde junio de 2023, un “Recurso de Reconsideración” ante el Gobierno Provincial, por el mismo motivo.

También, anteriormente se presentaron otros reclamos formales administrativos como ser “Prontos Despachos” y un “Recurso Jerárquico” al Gobernador de la Provincia, sin obtenerse respuesta alguna por parte del Gobernador de la Provincia Raúl Jalil, ni de la Ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos Verónica Soria.