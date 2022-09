POR ADICIONAL

Las medidas son ante la falta de respuestas a sus reclamos. Indicaron que esperan cambios transparentes en el nuevo directorio.

Los trabajadores de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) realizaron una nueva jornada de protesta ayer, con quite de colaboración en reclamo de mejoras en las condiciones laborales y el pago de adicionales, reclamo que viene desde hace tiempo.

Con carteles que decían “OSEP en lucha, recomposición salarial ya” y “OSEP somos todos”, el quite de colaboración fue desde las 11 hasta las 13. El Ancasti pudo saber que las autoridades de OSEP comunicaron a los empleados que “por el momento no habrá descuentos” por las medidas de fuerza que tomaron, pero no lo descartarían.

Además de reclamar, desde el gremio que nuclea a los empleados de la obra social expusieron a la nueva directora, María Fernanda Gómez, cuestionando decisiones en su corta gestión, como los nombramientos realizados y cambios dentro de OSEP.

De igual modo, ante la falta de respuesta, los trabajadores definieron continuar con la medida de fuerza la próxima semana.

Quienes lamentan la medida son los afiliados, que cada día asisten más temprano a la OSEP para realizar los trámites antes del inicio de las medidas. A diario, familiares de afiliados enfermos se quejan de la situación, ya que comprenden la medida laboral, pero la afectación es para los afiliados y sus familias, muchos de ellos internados y que requieren agilidad en los expedientes.

Reclamo

Los trabajadores reclaman un aumento salarial acorde a las subas que otorgaron a los directivos y al personal jerárquico de la obra social.

Fuente: El Chasqui Digital