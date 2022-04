INICIANDO LA 3RA. FECHA EN CAPITAL

Tesorieri no pudo hoy con Ferrocarriles de Chumbicha con el que empató 1 a 1, aunque sigue como líder del torneo Anual “Catamarca, tu Capital” de la Liga Catamarqueña de Fútbol, al iniciarse hoy la 3ra. fecha del certamen. Ganaron Vélez y San Lorenzo, que, con su derrotado de hoy, Defensores, son escoltas.

En el cierre de la jornada en el estadio “Malvinas Argentinas”, San Lorenzo de Alem venció 1-0 al “Defe”, con la solitaria conquista de Leonardo “el Lexi” Rojas (28’PT).

A primera hora, en el campo “liguista” Tesorieri empató 1 a 1 con Ferrocarriles de Chumbicha, y Salta Central goleó 4-0 a Chacarita, por el certamen del “círculo superior”.

Mientras, en la cancha de Sarmiento, por el “Ascenso”, San Martín de Chumbicha le ganó 2-1 a Parque Daza, y el Deportivo Valle Chico superó 1-0 a Liberal Argentino.

Lo que viene

Para este sábado 23

Estadio “Malvinas Argentinas”: 14 hs., Juventud Unida vs. Policial (A); 16 hs., Fiel vs. San Isidro de Nueva Coneta (B) y 18 hs., Independiente de Capital vs. Villa Cubas (A).

Cancha del CAI Huillapima: 16 hs., Independiente de Huillapima vs. Sarmiento (B).

