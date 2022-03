Interesados en recoger información institucional, orgánica y operativa del organismo, en virtud de la decisión política de legislar la figura del Ombudsman en la vecina provincia. El Defensor del Pueblo de la provincia y presidente de ADPRA, doctor Lionel Enrique Suárez, recibió la visita de los legisladores Guillermo Marenco y Juan Denett, vice del bloque del Frente de Todos de la Legislatura de Catamarca, acompañados por el doctor Hugo Aibar, despacho Parlamentario. En la oportunidad, realizaron una visita protocolar al vicegobernador, doctor Carlos Roger Silva Neder, «con quien coincidimos en felicitar a los legisladores, de la bancada del Frente de Todos, de impulsar la creación por Ley del Defensor del Pueblo de Catamarca, un hecho valioso, plausible y positivo para la comunidad” dijo Suárez.

En efecto, el doctor Suárez, en diálogo con la prensa, señaló que “los legisladores se interiorizaron acabadamente sobre la figura del Defensor del Pueblo, una figura institucional que se debe a la comunidad de la vecina provincia de Catamarca. Se dispondrá de la oportunidad, para próximamente visitar al pleno de legisladores catamarqueños, para exponer sobre la figura, la raigambre constitucional del Defensor del Pueblo y todos los aspectos que rodean su función”.

En la oportunidad, indicó Suárez “fuimos recibidos protocolarmente por el vicegobernador, doctor Carlos Roger Silva Neder, con quien coincidimos en felicitar a los legisladores, de la bancada del Frente de Todos, de impulsar la creación por Ley del Defensor del Pueblo de Catamarca, un hecho valioso, plausible y positivo para la comunidad”.

Por su parte, el diputado Guillermo Marenco, agradeció la calidez, recepción y disposición del doctor Lionel Suárez, como así del vicegobernador, doctor Carlos Silva Neder “y la verdad es que nos vamos satisfechos sobre el desempeño de la institución en esta provincia, que es muy importante. En Catamarca no tenemos esta figura, y nos hemos tomado este espacio para conocer cómo funciona la institución en Santiago del Estero”.

Por último, relató que “tiempo atrás, la ex gobernadora Lucia Corpacci, intentó reformar la Constitución de la Provincia, que no prosperó por lo que no se pudo incorporar este instituto. En la actualidad, el gobernador de Catamarca, Lic. Raúl Jalil, propicia una reforma de la constitución que se adeuda a la institucionalidad y a la comunidad, sin embargo nuestra tarea será crear por ley la figura del Defensor del Pueblo de la provincia, con el proyecto correspondiente, hasta tanto se reforme la Carta Magna”.