La Cámara de Senadores de la provincia llevó adelante su Cuarta Sesión Extraordinaria, la cual fue presidida en la oportunidad por la vicepresidenta del Cuerpo, la senadora Romina Williams. En la misma, y contando con despacho favorable de las comisiones correspondientes, el Pleno incorporó a la Orden del Día y otorgó sanción definitiva a tres importantes iniciativas vinculadas al fortalecimiento del sistema judicial y al desarrollo productivo provincial.

Creación de la Oficina de Gestión Judicial

En primer término, el Senado convirtió en Ley N° 5937 el proyecto que establece la creación de la Oficina de Gestión Judicial, el cual contaba con media sanción de la Cámara de Diputados.

La normativa dispone la implementación de un sistema de gestión asociada en el ámbito del Poder Judicial, integrado por oficinas de coordinación estratégica y de gestión administrativa, destinadas a asistir a los magistrados en la organización de los procesos judiciales.

En calidad de miembro informante, la senadora Pamela López destacó la iniciativa como “una transformación que evidentemente no es improvisada, sino todo lo contrario, es, ante todo, un acto de responsabilidad política”.

Asimismo, al fundamentar el proyecto, remarcó la necesidad de perfeccionar el sistema de justicia para responder a las demandas sociales, subrayando que uno de los principales problemas es la mora judicial. “Una mora que no solo afecta expedientes, sino que impacta directamente en nuestros vecinos, porque detrás de cada causa siempre hay una persona que espera”, expresó.

En ese sentido, aclaró que la propuesta no busca cuestionar ni debilitar la función del juez, sino, por el contrario, reivindicarla, estableciendo una clara distinción entre las tareas administrativas y la función jurisdiccional.

Expropiación para el desarrollo industrial

Seguidamente, el Cuerpo Legislativo aprobó la Ley N° 5938, mediante la cual se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación un inmueble ubicado en el Parque Industrial El Pantanillo, en la Capital.

El inmueble será destinado a la radicación de industrias y emprendimientos productivos, con el objetivo de fomentar la economía local y generar empleo para los habitantes de la región.

La senadora Elena Lagoria, encargada de fundamentar el proyecto, recordó que el Parque Industrial “El Pantanillo” fue concebido para promover la instalación de industrias, mediante la adjudicación de predios a empresas. No obstante, advirtió que con el paso del tiempo muchas de ellas abandonaron sus actividades, desvirtuando el propósito original.

En ese marco, indicó que la actual gestión provincial impulsa la recuperación del parque industrial mediante inversiones estratégicas, aunque señaló que la existencia de terrenos en desuso constituye un obstáculo para el desarrollo productivo.

Finalmente, destacó que la iniciativa responde a un trabajo técnico del Ministerio de Desarrollo Productivo, orientado a optimizar el uso de los recursos provinciales y potenciar el crecimiento del polo industrial.

Nuevo Código Procesal de Familia

Por último, la Cámara Alta sancionó la ley que establece el nuevo Código Procesal de Familia de la provincia de Catamarca, al cual se le asignó el número de Ley N° 5939. Esta normativa regula la organización, competencia y procedimientos de los Juzgados de Familia y de Violencia Familiar y de Género, así como de las Cámaras de Apelaciones con competencia en la materia.

El nuevo cuerpo normativo apunta a modernizar el sistema judicial, incorporando procesos más ágiles, mayor oralidad, perspectiva de derechos y el uso de herramientas tecnológicas.

En sus expresiones, la senadora Carolina Casas manifestó que dicha normativa es una herramienta que no solo ordena procedimientos, sino que viene a transformar la forma en que el Estado representa los conflictos familiares. En ese sentido, subrayó que este código parte de una premisa fundamental: la justicia debe ser humana, accesible y efectiva.

Asimismo, destacó que “estamos, sin duda, ante un modelo de justicia más cerca de la gente, porque en materia de familia llegar tarde también es una forma de injusticia”, al tiempo que remarcó que la iniciativa promueve la resolución pacífica de los conflictos, priorizando el diálogo, la mediación y los acuerdos, incorporando además herramientas modernas y el uso responsable de la tecnología.

Las nuevas leyes contaron con el acompañamiento del senador radical Rodolfo Santillán, quien destacó la importancia de las iniciativas aprobadas y remarcó que cada una de estas medidas resulta fundamental para el desarrollo integral de toda la provincia.

De esta manera, la Cámara de Senadores avanzó en la aprobación de herramientas legislativas fundamentales para mejorar el funcionamiento de la justicia y promover el desarrollo económico de la provincia, consolidando una agenda orientada al fortalecimiento institucional y al bienestar de la comunidad.