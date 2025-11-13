El próximo lunes 17 de noviembre, a las 20,30 horas, en la Sala Sánchez Gardel del Cine Teatro Catamarca, en San Martín 555, el Seminario de Danza Clásica de la Provincia presentará su muestra anual de cierre, bajo la dirección de la maestra Silvana Carsillo.

La propuesta, que pertenece a la Dirección de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, reunirá a alumnas y alumnos de distintas edades en una velada que integra el trabajo técnico y artístico desarrollado a lo largo del año.

El espectáculo iniciará con variaciones del repertorio clásico, para luego desplegar cuadros coreográficos inspirados en la música de los años `20, el rock nacional y el tango, mostrando la versatilidad y la evolución del lenguaje corporal de los bailarines.

El Seminario de Danza Clásica, creado con el objetivo de formar y perfeccionar a jóvenes en la disciplina desde los 7 años en adelante, se ha consolidado como un espacio de referencia en la formación dancística de la provincia. A lo largo de su trayectoria, ha promovido la técnica, la disciplina y la sensibilidad artística como pilares fundamentales del aprendizaje.

La maestra Silvana Carsillo, a cargo de la dirección, destacó que esta muestra “refleja el esfuerzo y la dedicación de un año de trabajo, donde los estudiantes aprenden no solo técnica sino también expresión, trabajo en equipo y compromiso artístico”.

Con entrada libre y gratuita, la función invita a toda la comunidad a disfrutar de una noche en la que la danza clásica dialogará con otros géneros y estilos.