Sin cambios aparentes, La Libertad Avanza subió la foto de los principales referentes de la gestión libertaria que volvieron a ratificar el rumbo.

Al ver los nuevos posteos del gobierno de Javier Milei, nace la pregunta de si realmente han sido capaces de recapacitar sobre lo que los llevó a una feroz paliza en las elecciones legislativas bonaerenses ante el peronismo, liderado por Axel Kicillof. Con los mismos integrantes y la ratificación del rumbo político-económico, pareciera que no hubo cambios significativos para revertir la situación de cara a los comicios nacionales de octubre.

En este sentido, la cuenta oficial de La Libertad Avanza en la red social X compartió una imagen de la «mesa política nacional» y escribieron: «El Presidente Javier Milei lideró la nueva Mesa Política Nacional. Vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad», comenzaron indicando.

Y agregaron: «Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil, pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron».

«Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo, aunque los medios, los políticos, los empresarios, y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen. La Libertad Avanza o Argentina retrocede«, sentenciaron, no sin antes cerrar con un «viva la libertad, carajo».

El anuncio de esta iniciativa libertaria fue dado por Manuel Adorni, quien escribió en X: «El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo».

A su vez, el funcionario indicó que «el Presidente de la Nación también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores».

«Asimismo, la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial», completó el vocero este lunes.