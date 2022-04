NORBERTO BAZÁN

El titular de OSEP explicó que el aumento del 166% en el valor de la orden fue porque el monto estaba congelado desde 2018.

El titular de la OSEP, Obra Social de los Empleados Públicos, Norberto Bazán, justificó, en diálogo con Radio Ancasti, el incremento del co-seguro de la orden de consulta, que pasó de los $75 a los $200. “Este aumento estaba paralizado desde el año 2018; lo mantuvimos así por la pandemia pero ya no se podía mantener más”, explicó.

Agregó que “el monto anterior de 75 pesos quedó completamente desfasado, no podía ser ya. El seguro se calcula en base a la orden, el co-seguro es el 25% del valor de la orden, que ronda los 1.200 pesos. Decidimos no aumentar tanto y dejarlo en 200, que nos parece una cifra adecuada a la calidad de la prestación que reciben nuestros afiliados. A veces no nos damos cuenta de la importancia de contar con este servicio”.

Reconoció que el que se vio afectado es el afiliado particular: “Se calcula que son 30 órdenes por grupo familiar (co-seguro) por eso se vio el aumento importante que en algunos casos llega a $6.000, pero averiguamos y ninguna prestación que brinde la cobertura que da OSEP de Catamarca vale menos que eso. Es más, nos llaman desde otras prestadoras privadas para pedirnos que por favor no demos más beneficios porque ellos no podrían seguir”.

Bazán señaló también que se están prestando los servicios normalmente del mismo modo que las derivaciones. Al respecto, dijo que el año pasado hubo 2.214 a Córdoba, Buenos Aires y Tucumán.

Pedido de informes

Las diputadas provinciales de la UCR Natalia Herrera y Cristina Gómez presentaron un proyecto de resolución por el cual solicitan que la OSEP se manifieste acerca de las irregularidades denunciadas por sus afiliados por el cobro de órdenes que no solicitaron.

“Desde el año pasado se han dado a conocer que un grupo de afiliados se ha manifestado mediante las redes y a través de notas al Círculo Médico, a la obra social, y hasta mediante denuncias, pues la obra social no les ha brindado respuestas ni soluciones”, relataron las legisladoras a lo que agregaron: “Estos afiliados manifiestan haber querido hacer uso de la obra social y no se les ha permitido pues se informó que habían alcanzado el límite de prestaciones que mensualmente se permiten”.

Fuente: El Chasqui Digital