El intendente de la Capital Gustavo Saadi se reunió con la comitiva de la empresa Siemens, encabezada por Eduardo Gorchs, quienes en el marco de su visita a la provincia querían concretar una importante donación que siga dando impulso a los programas de formación tecnológica gratuita que lleva a cabo el Nodo Tecnológico, dependiente de la Secretaría de Gabinete y Modernización que conduce Mariano Rosales. 

Durante la reunión; de la que participaron también el equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia, encabezado por el Ministro Leonardo Ceballos, el Subsecretario Municipal de Transformación y Gestión Pública, Emilio Ramaci y el Administrador del Laboratorio de Innovación Esteban Colombo; la empresa líder en tecnología a nivel mundial hizo entrega de Controladores Lógicos Programables (PLC), Pantallas de Interfaz Hombre-Máquina (HMI) y el software necesario para su utilización. 

¿De qué se trata?

Estos recursos constituyen herramientas fundamentales en la automatización industrial, ya que los PLC permiten programar y controlar procesos productivos de manera precisa y segura, mientras que las pantallas HMI facilitan la interacción entre los operarios y las máquinas, optimizando el monitoreo y la operación de los sistemas. el software, por su parte, resulta indispensable para la configuración, simulación y puesta en marcha de estas tecnologías. 

La incorporación de esta tecnología en el Nodo Tecnológico permitirá ampliar la oferta académica dirigida a los vecinos, brindando conocimientos actualizados que faciliten la inserción laboral en industrias que actualmente están demandando perfiles técnicos en automatización y control de procesos. 

En este sentido, Saadi se mostró muy entusiasmado por este nuevo vínculo del Nodo Tecnológico con el sector privado y por la apuesta de Siemens al desarrollo local. 

“La formación de capital humano especializado y a través de él, la creación de un nuevo eje de desarrollo local es el objetivo fundacional del municipio de la Capital y a diario se avanza en la programación de ese futuro», declaró el jefe comunal.

El Nodo Tecnológico 

El Nodo Tecnológico es un centro de formación e innovación para desarrollar habilidades tecnológicas en niños, jóvenes y adultos, con cursos gratuitos de robótica, inteligencia artificial, impresión 3D, programación y desarrollo web, entre otras áreas.

El flamante edificio, ubicado en la intersección de avenidas Gral. Güemes y Virgen del Valle, se creó oficialmente mediante el Decreto N° 683 del 15 de mayo de 2022, como un área dependiente de la Secretaría de Gabinete y Modernización de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, actualmente a cargo del Secretario Mariano Rosales. su objetivo es promover la formación en tecnología, desarrollar capital humano especializado, fomentar alianzas institucionales y crear empresas vinculadas a la innovación tecnológica para fortalecer la economía del conocimiento en la provincia. 

