El ministro de Gobierno y Justicia, Jorge Moreno e refirió a los cuestionamientos por la designación del expresidente del Concejo Deliberante de la Capital al frente de la Secretaría del Hábitat, Daniel Zelaya.

Sobre Zelaya pesa una denuncia por abuso sexual que fue rechazada por extemporánea y por ello la querella hizo un planteo en la Corte de Justicia de Tucumán.

Para el Ministro » ES UNA CONDENA SOCIAL » y no judicial, y eso no sirve no existe. Para el, todo debe ser expedido por la Justicia.

Otra de las frases fue : » Si no hay una expresión de la justicia las opiniones carecen de valor»