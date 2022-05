ENGAÑO PIRAMIDAL

Se trata de Marcelo Strada, que noche a noche se distingue por ser el “portavoz” mediante un megáfono.

El juez federal Miguel Ángel Contreras adelantó que tiene preparada una denuncia contra el portavoz de los ahorristas que noche a noche llevan adelante protestas por los presuntos engaños de las empresas financieras. Se trata de Marcelo Strada, ahorrista de Adhemar Capital, quien se distingue por utilizar un megáfono durante las caravanas. Será denunciado por “una actitud incendiaria”, según Contreras, y por injurias y calumnias en contra del magistrado.

“Hasta ese momento tenía una relación hasta cordial con ellos, hasta tuvimos la deferencia de invitarlos a nuestro despacho para explicarles a ellos y sobre todo a la gente común que se ha visto defraudada por todo este problema cómo funciona nuestro trabajo, en qué consistía el trabajo que estaban haciendo los técnicos, los bloqueos de cuentas. En realidad, lo único que buscábamos era que si este hombre, el imputado Edgar Bacchiani quería pagar simplemente queríamos facilitar la forma para que lo haga”, empezó diciendo Contreras en declaraciones al programa “Mañana Central” de Radio Ancasti.

“No se pudieron desbloquear las cuentas, cuando esas circunstancias técnicas no se pudieron dar, violentamente cambió el discurso (Strada), que hasta ese momento era elogioso, en cierto modo agradecido por que estuvimos a disposición, y de pronto nos convertimos de una persona generosa a un demonio que a través de un discurso plagado de mentiras y que mi persona había tenido intervención para favorecer a un determinado grupo”, comentó Contreras.

“Cuando hay despreocupación de la fuente y se la propala colectivamente ante gente que está escuchando, por las redes sociales, que lo siguen masivamente, en el multimedio de ustedes se pueden verificar todas las palabras objetivamente. Por lo tanto tengo dos noticias que dar: una denuncia penal en contra de él para ver qué grado de responsabilidad tiene en los hechos del incendio desatado frente a mi casa cuando tenia en sus manos un bidón de combustible, y espero que en esa ocasión tenga tanto coraje como hipocresía y espíritu incendiario y se presente solamente acompañado de su consciencia, y no en los pliegues de una manifestación multitudinaria que efectivamente queríamos proteger, que es la persona que ha invertido 100, 200, 400 mil pesos y que es la que efectivamente tiene que recibir esas devoluciones. Eso, por un lado. Y que pueda demostrar su inocencia”, dijo.

Y siguió: “Por otro lado le voy a entablar una demanda por daños y perjuicios por las calumnias e injurias: tendrá el campo propicio para que pueda demostrar, probar y traer sus fuentes de informaciones y me demuestre y le demuestre a la sociedad cuáles son mis faltas, mis delitos. Esa afectación a nivel personal y la afectación que sufro a nivel profesional y social, porque si hay una actitud innegociable es la honestidad, y no voy a permitir que no este sujeto ni nadie abra la boca en contra de mis principios morales y mi honestidad sin una sola prueba que lo acredite.

¿Qué quiere este hombre, qué busca? ¿Quién es él para erigirse el sensor público sin ningún tipo de prueba? ¿Qué sabe él de por qué uno está preso y el otro detenido, de dónde saca las pruebas, qué sabe de nuestras razones?”, señaló en todo indignado.

