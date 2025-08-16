Mediante resolución, el Tribunal de Cuentas dispuso la instrucción de un sumario administrativo de responsabilidad a la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, puntualmente en contra del ex intendente y actual senador, Guillermo Ferreyra (UP), y los exfuncionarios que integraron su gabinete económico por incumplimiento en la rendición de cuentas del primer semestre de 2023, del que ya transcurrieron dos años. Se trata de un nuevo sumario, ya que anteriormente habían sido sumariados por no rendir cuentas de 2021 y 2022. El TC deberá determinar si existió algún perjuicio para las arcas del municipio y qué grado de responsabilidad tienen los involucrados.

Se le concedió al municipio una prórroga de carácter excepcional por 30 días para la presentación de la rendición del primer semestre de 2023 al intendente Ferreyra, a su entonces secretaria de Hacienda, Paula del Valle Plaza; a su ex directora de Contaduría Deborah Gabriela Albarracín y a su ex director de Tesorería Alberto César Agüero. Habían sido intimados bajo advertencia de que se abriría el sumario.