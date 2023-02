El Gobierno ofrecerá a los docentes el 33,5% de aumento hasta julio y el piso de $130 mil

Quieren que sea la base

Los sindicatos UDA, SIDCA, SADOP, ATECA y SUTECA (integrantes de la intersindical) coincidieron en señalar que el piso que estableció la Nación como también los porcentajes sean la base para la negociación local. «La intersindical irá con la misma premisa de que el salario docente no pierda frente a la inflación este año. Esperamos tener una propuesta concreta que sea superadora y no descartamos que si no hay algún acuerdo, tener que llegar a medidas de acción directa», señaló Sergio Guillamondegui, secretario general del SIDCA, con relación a que ya queda solo una semana para el inicio de clases. El resto de los gremios también pidió que la base de la negociación sea el acuerdo nacional.