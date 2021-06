Ante el fuerte reclamo del sector comercial, el Gobierno aceptó dejarlos trabajar en medio del confinamiento estricto que prorrogó hasta el domingo. Será a partir del miércoles y bajo estrictos protocolos de salud y seguridad. Además del comercio, se permitirá trabajar a las peluquerías, empleadas domésticas, profesionales y obra privada.

Luego de que se conociera que el COE decidió mantener las fuertes restricciones implementadas por Nación una semana más, desde el sector comercial de la provincia expresaron su malestar y sus críticas al Gobierno. En ese marco, un importante número de comerciantes realizó una protesta en calle Rivadavia entre República y San Martín. Los dueños y empleados de locales exigían que los dejen trabajar, ya que las ayudas que dio la Provincia son insuficientes. También hubo críticas para la Federación Económica. “Tenemos que pagar alquiler, servicios, AFIP, Rentas, tenemos que pagar al personal, tenemos que comer y no nos dejan trabajar”, dijo una de las manifestantes en diálogo con Radio Ancastí.

“Queremos que alguien nos dé una respuesta. La Federación Económica de Catamarca no nos representa. No hay subsidio que nos alcance para cubrir los costos”, añadió otra comerciante.

“Queremos trabajar. No es justo que algunos sectores estemos cerrados, mientras otros pueden trabajar sin problemas. Estuvimos una semana completa y los casos (de COVDI-19) no bajaron por lo que nosotros no somos el problema”, indicó una referente del rubro indumentaria.

Luego de la manifestación y en un recorrido que realizó El Ancasti por el microcentro, se pudo observar que gran parte de los comercios decidieron abrir sus puertas a pesar de las restricciones.

Amparándose en la modalidad “on-line” o take away, los locales trabajaron durante toda la mañana.

En las primeras horas del día, eran pocos los que decidieron rebelarse, pero con el correr de las horas eran cada vez más.

Salvo los establecimientos correspondientes a las cadenas nacionales y un limitado número de comercios locales, la mayoría no se sumaron a la movida.

Aperturas

El COE informó que el Poder Ejecutivo dispuso modificar los horarios de circulación entre el miércoles y el viernes, el que estará restringido entre las 19 a las 6.

Además, anunció que se habilitan para estos tres días exclusivamente el funcionamiento de nuevas actividades como son comercio y peluquerías con atención al público, personal de casas particulares, servicios generales, profesionales de salud, profesiones liberales y la obra privada.

El organismo, explicó que el comercio podrá abrir sus puertas entre las 10 y 18 respetando los nuevos protocolos establecidos por el Gobierno. Mientras que el resto de las actividades podrán hacerlo en el horario de 6 a 18. Además, se estableció que a partir de las nuevas disposiciones, la Municipalidad de la Capital tendrá a su cargo el control del cumplimiento del horario establecidos para la actividad comercial como de los nuevos protocolos dispuestos por la autoridad sanitaria.

La decisión fue tomada por el gobernador Raúl Jalil durante una reunión que mantuvo con el ministro de Industria, Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez; la asesora general de Gobierno, Fernanda Rosales; la secretaria de Coordinación y Despacho de Gabinete, Luz Sora y la secretaría de Protección Ciudadana de la Municipalidad de la Capital, Mariela Romero.

Propuestas

El titular de la Federación Económica de Catamarca, Alejandro Segli, dijo que es “entendible” el malestar de los comerciantes y afirmó que desde la institución están trabajando desde la semana pasada para que el sector pueda reabrir sus puertas. “Nosotros venimos de la semana pasada trabajando con nuevos protocolos junto al Ministerio de Industria y Comercio para poder volver a reabrir la actividad”, dijo en diálogo con Radio Ancasti.

“Lamentablemente la situación sanitaria es muy complicada por lo que tenemos que volver responsablemente buscando que el regreso de la actividad sea sustentable en el tiempo porque no queremos que la semana que viene por un nuevo aumento de casos haya que volver a un sistema tan estricto de cierres. Esto causó graves problemas al comercio en general”, dijo.

Segli reconoció que “es justo el reclamo de la gente”, a pesar de que hubo exabruptos contra él y su persona. “Se entiende el enojo de la gente y que se manifieste porque la situación es bastante compleja para el sector económico”, dijo.

Indicó que se le propuso a la Provincia avanzar en un sistema mixto y gradual de inserción de actividades para garantizar que esto se sostenga en el tiempo. “Con el esquema abrir pase lo que pase, es obvio que en cualquier momento se bloquean los accesos al centro y por más que tengamos abiertos nuestros negocios no vamos a poder trabajar porque no habrá circulación”, cerró.

“Lo que proponemos es trabajar las primeras horas con delibery y a partir del medio día con la apertura de negocios. La semana que viene vamos a avanzar con los otros sectores”, cerró.

Asamblea

de empleados bancarios

Luego del fallecimiento de un trabajador bancario producto del COVID-19, la Asociación Bancaria endureció su reclamo por vacunas para el personal de las entidades financieras. En diálogo con El Ancasti, el secretario del gremio, Marcelo González, explicó que los trabajadores se encuentran en “asamblea permanente” y que no descartan medidas de fuerza en las próximas horas. “Teníamos la esperanza de que nos iban a convocar desde la Provincia, pero no nos llamaron”, dijo.

El gremialista indicó que el reclamo de los empleados bancarios se hizo sentir en toda la provincia, ya que hubo asambleas en todas las sucursales del Banco Nación y de entidades privadas. En ese marco, adelantó que hoy “se tomarán las medidas que dispongan las bases”.

Finalmente, volvió a reiterar el pedido para que se vacune a todo el personal de los bancos.