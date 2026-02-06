El gobernador Raúl Jalil recibió a los intendentes de Fiambalá, Raúl Úsqueda, y de Tinogasta, Ernesto Andrada, para analizar la crisis que atraviesa el sector vitivinícola y su impacto en los productores del departamento.

En el encuentro se dialogó sobre la compleja situación que enfrenta la actividad, en un contexto nacional marcado por la caída del consumo interno, el incremento de los costos de producción y un fuerte retroceso de las exportaciones. Según datos del sector, durante el último año las exportaciones vitivinícolas argentinas registraron el nivel más bajo de los últimos 20 años, situación que comenzó a afectar de manera directa la sostenibilidad financiera de las bodegas más importantes del país como Norton y Bianchi, y por consiguiente a productores de todo el país.

En este marco, el Gobierno de la Provincia, junto a los jefes comunales, se encuentra analizando distintas alternativas para colaborar y acompañar al sector, con el objetivo de paliar los efectos de la crisis y sostener dicha actividad productiva.

Asimismo, se informó que en los próximos días equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Productivo y de otras áreas del Gobierno provincial mantendrán reuniones con productores vitivinícolas para avanzar en la construcción de soluciones conjuntas que permitan atravesar el actual escenario económico.

El gabinete a Tinogasta

Por otra parte, se confirmó que el próximo martes el gobernador Raúl Jalil viajará a Tinogasta, junto a parte de su gabinete, para desarrollar una importante agenda de trabajo que incluirá visita a obras, diálogo con productores y vecinos, e inauguración de refacciones en escuelas del departamento.