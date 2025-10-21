El gobernador Raúl Jalil recorrió junto a la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, y al director de Vialidad Provincial, Fernando Castillo, los trabajos de obra básica y pavimentación que se ejecutan en la avenida Tomás A. Vergara, una de las arterias más transitadas del departamento.

Los trabajos incluyen la escarificación de la capa de rodamiento existente y su traslado a depósito, la preparación de la subrasante, la construcción de una base granular de 15 centímetros de espesor, imprimación bituminosa, riego de liga y la colocación de una carpeta de concreto asfáltico en caliente de 4 centímetros de espesor.

Hasta el momento se ejecutaron 600 metros de pavimento y se avanza en la preparación de otros 300 metros, hasta alcanzar la avenida Enrique Ocampo.

La intervención forma parte del Plan de Asfaltado Provincial que el Gobierno lleva adelante en distintos puntos de Valle Viejo, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial del departamento.