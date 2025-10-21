Facebook Instagram RSS
25.4 C
San Fernando del Valle de Catamarca
Inicio Centro Docente a jucio por Grooming

Docente a jucio por Grooming

Por
Catamarca Provincia
-
















La fiscal de Instrucción N°7, Secretaría Especializada en Ciberdelitos, Paola González Pinto, finalizó la investigación y envió a juicio a un docente por el
delito de “grooming continuado” en calidad de autor. El hecho ocurrió en una escuela del departamento de Ambato.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la directora de Nivel Secundario, el director de área y el director de la escuela contra el docente sindicado. Posteriormente, un familiar de la menor también radicó una denuncia.

Con los elementos de pruebas reunidos y el grado de probabilidad exigido en esta instancia la fiscal envió a juicio al sindicado. Notificó a las partes.

En el desarrollo de la causa, la Fiscalía dispuso diversas medidas de resguardo y remitió oficios al Ministerio de Educación. En paralelo, ordenó el secuestro de los dispositivos electrónicos vinculados a la investigación, cuya visualización fue debidamente autorizada.

Se solicitó una evaluación psicológica a la víctima con el fin de determinar si estaba en condiciones de prestar declaración en Cámara Gesell.

Asimismo, se incorporaron actas escolares y se tomaron declaraciones testimoniales a miembros del establecimiento educativo. El análisis de las
comunicaciones, junto con los informes técnicos y demás elementos de prueba reunidos, permitió acreditar que el docente mantuvo contacto con la menor a través de una aplicación de mensajería instantánea, enviándole mensajes y material de carácter sexual.

El docente fue citado a declaración indagatoria. Se presentó junto a su abogado defensor y decidió hacer uso de su derecho a abstenerse de declarar.

En tanto, la documentación y las actuaciones relacionadas con la denuncia que involucra al director de área y al director de la escuela fueron remitidas
a la Fiscalía de Instrucción N°6, a los fines de investigar la posible responsabilidad de ambos superiores.

Artículo anteriorEl Gobernador recorrió la obra de asfaltado en Valle Viejo
Artículo siguienteRealizaron la autopsia al bebé fallecido en Valle Chico
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor

© Creado por Bi&Vi Argentina - CONSULTORA NORTe - Catamarca Provincia Derechos reservados