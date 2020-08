La Asociación de Trabajadores del Estado, uno de los gremios núcleo del Frente de

Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI), volvió a faltar a la comisión que estudia el

proyecto de reforma del Estado. Con una nota justificaron el faltazo y, a la vez,

pidieron que la iniciativa vuelva al Ejecutivo para que se discuta dentro del Consejo

Político, Económico y Social (Copes).

En conferencia de prensa, el secretario general del sindicato, Ricardo Arévalo, señaló

que fueron convocados por segunda vez a la comisión de Asuntos Constitucionales

de la cámara baja. “Nosotros presentamos un escrito sosteniendo que por la manera

de sobrellevar el proyecto de reforma no vamos a ser cómplices”, indicó el

gremialista.

Destacó que la Legislatura aprobó la creación del Copes y que “nosotros

proponemos que el proyecto vuelva al Ejecutivo y se canalice por esta vía para que

se discutan estos temas y que de esa forma tengan participación todas las

instituciones”.

En el escrito de ATE se menciona que “la intensificación de los conflictos sindicales

se irá agravando a medida que el sector gobernante no demuestre vocación de

consenso y lamentablemente, nos encontramos con dirigentes gremiales que han

sido detenidos y que algunos se encuentran privados de su libertad”. “En este

contexto ATE no brindará ninguna discusión”, acota.

Por su parte, la comisión que presidente Augusto Barros volvió a convocar al

sindicato para el lunes próximo a las 11.00. En esta tercera invitación parafrasean la

nota del gremio indicando que “se hace importante conocer en forma puntual cuáles

son los artículos de la propuesta elevada por el Ejecutivo que ‘erosiona derechos

adquiridos por los trabajadores’”.

También señala que “resulta altamente imperioso conocer en forma concreta cuál es

la ‘existencia de una serie de falencias, errores, ambigüedad conceptual y un

articulado que no logra adecuarse a los presupuestos constitucionales mínimos’”.

Relacionado