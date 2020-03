18 marzo, 2020 12:51

A través de Twitter, la conductora dio su versión de los hechos y desmintió un rumor que la incriminaba sobre una fiesta durante la cuarentena voluntaria por el coronavirus. El descargo de Pamela David.

“No van a opacar las hermosas horas que viví”, Pamela David aclaró si hizo una fiesta en plena pandemia de coronavirus

La pandemia del coronavirus afecta a todos. Ignotos, famosos, políticos, deben cumplir el pedido del gobierno nacional de quedarse en su casa para no seguir esparciendo el virus y así, contagiando más personas.

Pero no siempre las cosas resultan como deberían ser y muchos no cumplen los deberes que tienen como ciudadanos. Así parece que ocurrió con Pamela David. La columnista Yanina Latorre dio a conocer una información que la incriminaba.

Allí contaba que la conductora y su familia habían participado de una fiesta en plena cuarentena voluntaria solicitada por el gobierno. “Siempre dando el ejemplo, la dueña…y el marido es dueño de un canal que durante las 24 horas habla del coronavirus y lo que NO hay que hacer. NO APRENDISTE NADA @PamelaDav”, disparó Yanina desde su Twitter.

Pamela Davis no se quedó callada y dio su parte al respecto. “Debido a las noticias falsas, la polémica que se generó en redes y a que me llegan distintas alertas de google, quiero aclarar que: Llegué el sábado al cumple de mi hermano, mi papá reservó en un lugar para comer, claramente no existía ninguna restricción aún, folclore en vivo y el amor de la gente que estaba ahí. ¿Nos sacamos fotos? Sí. De ahí a “organizar una fiesta”, “cerrar un lugar” o no sé cuántas mentiras más tengo que leer, NO ES CIERTO!!!”, indicó Pamela David en la foto publicada en su cuenta oficial de Twitter.

“No suelo desmentir las difamaciones, esta vez es un momento tan delicado que lo amerita. No van a opacar las hermosas horas que viví en Santiago. Eso sí, me volví el domingo, en cuanto comenzaron las medidas más restrictivas. Ya estamos en casa”, concluyó y así disipó todas las dudas que se tenían acerca del festejo en medio la pandemia por el coronavirus.