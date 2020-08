El dúo de expertos de Caso Cerrado quedó fuera del programa y se generó una gran polémica

11 agosto, 2020 8:09

La psicóloga Vivian González y el médico Misael, son los dos expertos de Caso Cerrado que se quedaron afuera del programa con mucha polémica.

Caso Cerrado es el programa que desde el año 2001 se dedica a recrear y resolver conflictos en televisión con récords de audiencia.

La abogada Ana María Polo es la figura destacada del ciclo y junto a ellos dos expertos que la acompañan: la psicóloga Vivian González y el médico Misael González.

En las últimas temporadas pudo verse que estos dos integrantes del programa ya no eran parte de la emisión de Telemundo y esto generó una gran polémica.

Desde el 2016 que Vivian González dejó de ser considerada para el ciclo por supuestos problemas con la conductora, sin embargo, años más tarde se conocieron los verdaderos motivos.

En diálogo con el programa “El Arañazo Online!, confirmó: “A mí nunca me llamaron cuando se abrió la nueva temporada de Caso Cerrado en marzo de 2016”.

“El doctor Misael González me dijo ‘oye ya vamos a empezar’. Entonces hice una llamada telefónica a una persona que contactaba a los expertos y me dijo que no le habían ordenado que me llamara. No me dieron ninguna explicación, ahí quedó todo”.

La psicóloga reconoció que también hubo un conflicto con la doctora Polo: “En un momento dado ella me consideró su amiga y yo siento que igualmente fui amiga de ella. Igual lo fui de su expareja, Marlene Key, pero siempre me identifiqué más con Ana.

Y añadió: “Creo que entre nosotras hubo discrepancias que nunca fueron aclaradas de la forma correcta… Después de mi salida del programa no la he visto más”.

El caso de Misael González

Por otra parte, lo que ocurrió con el médico Misael González, fue algo muy parecido.

En una entrevista brindada para el mismo programa contó que tuvo un intercambio de palabras con la conductora del ciclo al preguntar por la ausencia de Vivian:

“Un día tuvimos una pequeña discusión y la doctora Polo me dijo: ‘y a Vivian no la traigo porque no es mi amiga, nunca lo fue’. Entonces la miré a los ojos y le dije: ‘¿por qué me lo está diciendo a mí? Porque sabes que es mi amiga y quieres que yo se lo diga, tú tienes su número celular, llámala’”.

A las dos semanas de esa pelea, el médico terminó recibiendo la noticia de que ya no sería parte del programa.

“Me mandaron un texto muy triste, porque no creo que una persona que pasó 14 años en el programa, que pasó tres fines de año con ella y que estuve tan ligado a su vida personal y familiar, me hubieran despedido con un texto que me mandaron y que todavía guardo y que decía que no me necesitaban más”.

