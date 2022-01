Durante bastantes meses hemos leído noticias sobre la crisis de los chips, una escasez de semiconductores que afecta al sector automovilístico y tecnológico en la producción de coches, móviles, ordenadores, consolas, electrodomésticos y otros dispositivos por la falta de material.

Por si fuera poco, la crisis de las materias primas cada vez está afectando a más sectores, teniendo en cuenta que dicha carencia provoca que ciertos productos suban sus precios. El plástico se ha convertido en uno de los protagonistas y está dejando consecuencias como el aumento significativo de su valor, retrasos en la producción y en la entrega de pedidos.

Agrodiario indica que “la Asociación Española de Industriales de Plásticos (ANAIP) afirma que la subida del precio de las materias primas y su escasez afectan a la industria de transformación de toda Europa, lo que pone en riesgo la supervivencia de 50.000 empresas”.

Esta escasez es el resultado de la caída de producción de polímeros por la pandemia, el aumento pronunciado de los costes de logística y el cambio del flujo de la demanda de materias primas.

Para remediar esta situación, la Asociación Europea del Sector del Reciclaje de Plásticos (EuPC) solicita la disminución de aranceles, el apoyo económico y la reducción de la dependencia del mercado europeo para la importación de estos materiales.

El origen de la escasez de plásticos

Pero, ¿qué ocurriría si se dejase de producir plástico? A raíz de la pandemia se ha desencadenado una reducción del consumo de combustible a causa del confinamiento, por ende, disminuyó la extracción del petróleo y ha originado que se produzca menos nafta, etano y etileno.

La rápida recuperación de China tras la crisis sanitaria ha originado que este gigante asiático haya necesitado una mayor cantidad de materias primas, además, recurrió a la ayuda europea para conseguirlas.

Las posibles soluciones ante el problema

Para remediar la situación, los afectados deben esperar a que el mercado se regule o suprimir los aranceles porque limitan la adquisición en el exterior.

Los bancos están siendo uno de los afectados

El plástico se ha empleado como método de pago durante bastante tiempo, proporcionando a los consumidores comodidad y seguridad. Las tarjetas de crédito existen desde los años 50, mientras que las de débito están en el mercado desde finales de los 60.

“Las tarjetas caducaban en diciembre y todavía no nos han llegado. Estamos todos igual porque creo que los de nuestra edad tienen la misma tarjeta y aún no las poseen”, explica a 20bits Ignacio, un cliente que preguntó a su oficina bancaria cuándo recibiría su nueva tarjeta. “Lo que han hecho ha sido alargar esa tarjeta para poder pagar en establecimientos un mes más, el mes de enero, pero por ejemplo, se ha dado el caso de que en la aplicación móvil no te dejan poner la tarjeta porque está caducada”.

Esto quiere decir que se pueden pagar en establecimientos, pero no puedes ponerla en una app. El usuario añadía que ha ido dos veces a su entidad y todavía no ha tenido una solución para remediar el problema , debido a que el principal inconveniente es el desabastecimiento de plástico.

Otro cliente de esta misma entidad indicaba que pidió el carnet joven hace un mes porque caducaba en diciembre de 2021, a pesar de que le tenía que llegar una tarjeta nueva a partir de enero de 2022, todavía no la tiene.

Dicho cliente afirmaba que “hace poco contacté con el banco y me dijeron que no me preocupase porque me tenía que llegar una nueva, pero que por falta de plástico no podían generar tantas tarjetas. Me comentaron que alargaban el plazo para utilizarla un mes más, pero lo que me ha pasado es que en las aplicaciones móviles donde tengo metida la tarjeta no me deja pagar, pero en establecimientos sí que me deja pagar físicamente”.

¿Qué tecnología lleva integrada una tarjeta?

Con la tecnología chip en las tarjetas se codifica la información para aumentar la seguridad de los datos al momento de realizar una operación en cajeros automáticos o en tiendas.

Las tarjetas con chip se convirtieron en un estándar mundial para las transacciones de débito y crédito después de dicha tecnología fuese introducida por Visa, MasterCard y Europay. Poseen un pequeño microchip incrustado en la parte frontal, además, la banda magnética contiene información sobre la cuenta asociada a la tarjeta.

Es importante mencionar que este avance se utilizó por primera vez en Europa antes de que se convirtiese en un estándar en todo el mundo, aunque la tecnología fue adoptada oficialmente en los Estados Unidos en octubre de 2015.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.