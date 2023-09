El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, se refirió a la reunión prevista para hoy

con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) tras el pedido de

un incremento salarial del 50 por ciento y la contrapropuesta oficial de un aumento

del 12,4 por ciento. En una entrevista con El Esquiú Play tras la inauguración de la

puesta en valor de la Plaza “Virgen de Luján”, el alcalde afirmó: “nosotros vamos a

agotar todo tipo de diálogo” y remarcó que desde el inicio de la gestión su

compromiso fue que las y los trabajadores le ganen al incremento en el costo de

vida.

“Desde el municipio se hicieron grandes esfuerzos” dijo el jefe comunal capitalino

en referencia a los incrementos en los salarios que se fueron otorgando a lo largo

del tiempo. En este orden de ideas, Saadi comentó que “hoy, en cuanto a los

aumentos, el trabajador municipal está 20 puntos por encima de la inflación y creo

que esto es único en la provincia”. Además, el alcalde remarcó que “entendemos

la situación económica, que no alcanza, pero el compromiso de este intendente

siempre fue que los aumentos lo íbamos a dar por encima de la inflación y eso lo

voy a cumplir hasta el último día de mi mandato”.

Cabe recordar que el viernes de la semana pasada el sindicato representante de

las y los agentes capitalinos se declaró en estado de alerta en rechazo al

ofrecimiento del Municipio de otorgar un aumento salarial del 12,4 por ciento, cifra

sustentada en base al último dato que dio el Indec respecto a lo que fue la

inflación de agosto. El sindicato, por su parte, inició las conversaciones solicitando

un incremento de haberes del 50 por ciento.

Por otra parte, Saadi lamentó que algunos dirigentes políticos tengan una visión

negativa sobre las personas que trabajan para el Estado. “Pareciera que está de

moda criticar al trabajador que presta servicio en el Estado, pareciera ser hasta

una mala palabra, y este espacio público (en alusión a la plaza Virgen de Luján),

como la plaza Jorge Bermúdez, como otros espacios públicos y otras obras, son

realizadas por trabajadores y trabajadoras municipales” dijo.

El intendente también remarcó que revaloriza “el trabajo de esos empleados, lo

mismo pasa con aquellos que cobran una beca o forman parte de una cooperativa

donde hay un discurso crítico, como si fuese que todos son ñoquis o que no

trabajan” y aseguro, que “ellos trabajan mucho más que cualquier otro trabajador”.

Así, consideró que “es muy injusta la crítica que se hace” e incluso evaluó que esa

es “una discusión muy porteña”.

En este orden de ideas, rescató la ordenanza que brinda estabilidad laboral a

trabajadores con 10 años de antigüedad. “Acá no hace falta que trabajen en la

campaña política para nadie, ni que dependan de tal o cual puntero o sean amigo

de un funcionario de turno, con solo cumplir los años que establece la ordenanza

ya ingresan a planta permanente” destacó.

En tanto, durante la inauguración del asfaltado en barrios de la ciudad, Saadi

destacó que la ejecución de obras es posible “porque hay una administración

responsable de los recursos y porque en esta gestión la prioridad está en los

barrios, nosotros invertimos los impuestos de los vecinos y vecinas en cada uno

de los barrios”. “Nuestro objetivo es simple y sencillo, que el vecino cuando salga

de su casa, pueda tener su cordón cuneta, asfalto, iluminación, espacios verdes”

indicó para acotar que “una vez que completemos todos los barrios con esos

servicios ya podremos pensar en otras cosas más grandes”. “Ahora lo que

buscamos es que tengamos una ciudad más que igualitaria” cerró el intendente su

alocución.