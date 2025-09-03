El Ministerio de Salud y la Municipalidad de la Capital continúan con los operativos de “Salud en tu Barrio”, fortaleciendo el acceso a los servicios de salud, especialmente para aquellos que viven más alejados de los Caps u hospitales. En este marco, se llevó a cabo atención en el B° Vélez Sarsfield, donde los profesionales realizaron 528 prestaciones de clínica médica, pediatría, cardiología, nutrición, odontología, fonoaudiología, obstetricia y salud mental. Además, enfermería, laboratorio y vacunación.

También se brindaron servicios de podología, entrega de medicación a través de la farmacia y atención médica veterinaria con castración, desparasitación y colocación de vacunas antirrábicas. El próximo operativo se realizará el viernes 26 de septiembre en el B° Los Olivares, de 9 a 12 y de 15 a 18 horas.

