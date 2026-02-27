ROGRAMACIÓN DEL MES DE MARZO

El Cine Teatro Catamarca abre su temporada 2026 con una programación de primer nivel, pensada especialmente para los amantes del rock nacional y también para los seguidores del K-pop, un género que crece día a día y suma cada vez más adeptos.

El emblemático coliseo de San Martín 555 vuelve a levantar el telón para recibir espectáculos de producción nacional e internacional, al tiempo que continúa brindando su espacio a propuestas artísticas locales.

La nueva temporada comenzará el domingo 8 de marzo a las 20:30 horas con la presentación de Rata Blanca. La reconocida banda de hard rock llegará a Catamarca para ofrecer un show imperdible en la sala mayor del teatro. Las entradas pueden adquirirse a través de entradaweb.com.ar y en la boletería del teatro.

El miércoles 11 de marzo a las 21 horas será el turno de más rock nacional con Sobredosis de Soda, la banda tributo a Soda Stereo que celebra 20 años de trayectoria con su Stereo Tour 2026. Un espectáculo especial para los seguidores de la mítica banda y de Gustavo Cerati. Las entradas se encuentran disponibles en entradaweb.com y en la boletería del teatro.

La agenda continuará el miércoles 18 de marzo a las 21 horas con la llegada de Las Guardianas K-Pop, que presentarán un espectáculo internacional interactivo que combina música, coreografías de alto nivel y una propuesta de aventura y fantasía. El show promete una experiencia inmersiva apta para toda la familia. Las entradas están en venta a través de norteticket.com y en la boletería del teatro.

Finalmente, el lunes 23 de marzo a las 18 horas se presentarán las Gladiadoras K-pop con su show Golden Power, una propuesta musical en vivo con pantalla LED, banda en vivo, efectos especiales y una puesta escénica impactante. Las localidades pueden adquirirse en entradaweb.com y en la boletería del teatro.

De esta manera, el Cine Teatro Catamarca inicia su temporada 2026 con una cartelera diversa y convocante, reafirmando su lugar como uno de los principales escenarios culturales de la provincia.

