El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia presentó este jueves en CATA el calendario de eventos del primer semestre de 2026 que tiene como objetivo brindar previsibilidad, organización y oportunidades concretas de articulación entre organizadores de eventos y prestadores de servicios turísticos.

Catamarca se consolida año a año con una agenda diversa que incluye eventos deportivos, culturales, religiosos, congresos y espectáculos de convocatoria nacional e internacional.

El fin de ordenar el calendario no es solamente informar fechas, es generar condiciones para planificar estratégicamente los servicios, potenciar la comercialización, fortalecer la cadena de valor turística y generar nuevas oportunidades de trabajo conjunto.

La presentación estuvo presidida por la ministra de Cultura, Tusimo y Deporte, Daiana Roldán, junto a la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, el secretario de Deportes, Guillermo Perna y la secretaria de Gestión Cultural Laura Maubecin y se realizó ante una importante cantidad de prestadores de servicios del sector privado entre los que se encontraban organizadores de eventos, representantes del sector hotelero, agentes de viajes, servicios de gastronomía y de transporte.

“Esta agenda de eventos de este primer semestre -señaló la ministra Roldán- marca un antes y un después con la realización de 21 eventos de carácter nacional e internacional programados para la provincia en diferentes lugares, con muchos eventos deportivos y una agenda de shows para seguir sosteniendo una línea en el crecimiento del turismo y nos prepara de cara a lo que va a ser el mes más fuerte que es julio con la Fiesta del Poncho”.

“Estamos articulando para seguir trayendo eventos deportivos que hagan al desarrollo del turismo y de las economías locales de toda la provincia, que es a lo que a nosotros nos compete, la verdad que les deseo as los organizadores muchos éxitos y los felicito por el trabajo que vienen realizando porque sin ustedes no tendríamos esta cantidad de eventos”.

A su turno, la secretaria de gestión Turística, Evangelina Quarin, destacó: “Se ha generado un cronograma muy importante con una cantidad de eventos relevantes para este año en la provincia de Catamarca, vamos a tener hasta el mes de julio 21 eventos de diferentes características, tantos nacionales como internacionales, con una importante cantidad de asistentes. Era muy importante poderlos presentar a toda la provincia y al sector privado para tener una previsibilidad, poder trabajar y armar las estrategias para articular los servicios turísticos con las demandas de los organizadores de eventos que hoy también nos están acompañando”.

“Sabemos que los eventos son una herramienta clave para el turismo que rompen con la estacionalidad. Por eso el objetivo de este encuentro es el de poder vincular a los organizadores con el sector privado y generar las estrategias para que los asistentes a los eventos nos visiten también en otras épocas del año, se lleven una buena impresión de nuestro destino y quieran seguir recorriendo nuestra provincia”, agregó Quarín

El secretario de Deportes Guillermo Perna destacó la importante cantidad de fechas de eventos vinculados al sector deportivos que se aproximan: “Desde diciembre del año pasado venimos trabajando con los organizadores de eventos deportivos donde cada uno tiene una particularidad, por eso junto a la secretaria de turismo veíamos la oportunidad de marcar una agenda de trabajo entre el sector privado y los organizadores de eventos para este primer semestre. Hay una agenda deportiva extensa y muy linda, donde se van a desarrollar diferentes disciplinas deportivas de carácter regional, nacional e internacional que va a ayudar mucho al sector privado”.

“Venimos trabajando también junto a la ministra para posicionar a Catamarca en el mapa de carreras de montaña del Norte Argentino en virtud que nuestra provincia cuenta con competencias muy importantes sobre todo en el interior”, agregó.

Entre muchos de los presentes se encontraba el empresario Raul Kotler, quien se desempeña como vicepresidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y es parte de la Asociación de Hoteles, Bares, Confiterías y Afines de Catamarca: “Este es un evento muy importante para Catamarca donde nos está mostrando el camino que tenemos que seguir con la realización de eventos que es lo que nos trae también mucha gente a la provincia, y nos está haciendo conocidos en el país. En estos momentos Catamarca es uno de los lugares más importantes a nivel nacional que la gente quiere descubrir, así que depende de nosotros que nos pongamos a trabajar y logremos ese objetivo”.

“Conocer esta agenda de eventos para la primera parte del año es muy importante ya que nosotros podemos anticiparnos a los servicios que vamos a ofrecer y coordinar por sobre todo el tema alojamiento. Nos permite acomodarnos y poder cumplir con toda la demanda”, agregó.

Pablo Avilés, presidente Club Autos de Época de Catamarca, anticipó que, “con el Club Autos de Época de Catamarca vamos a realizar el próximo domingo 22 de marzo la edición número tres del “Raid Latinoamericano de Autos Antiguos y de Época”, un evento que se realiza en forma conjunta en 18 países de América. La convocatoria será en el Predio Ferial y esperamos la presencia de un centenar de autos. Este tipo de presentaciones de agenda es muy importante, nos permite una mayor previsibilidad a la hora de organizarnos”.

CALENDARIO EVENTOS 1ER SEMESTRE

MARZO

La Silleta Trail – Las Juntas, Ambato.

1 al 3. South American Rally Race – Tinogasta El Bolsón Ultra Trail – Los Varela, Ambato.

13 al 15. Liga Argentina de Menores de Pádel – Capital.

13 al 15. Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta (menores y juveniles) – Capital y Fray Mamerto Esquiú – Encuentro Regional Notariado Novel – Capital

21 al 24. Finde XL 3er Raid Latinoamericano de Autos Antiguos y de Época – Club Autos de Época de Catamarca – Capital

28 y 29. Las Vallas Sky Running – Pozo de Piedra, Belén.

28 y 29. Campeonato Internacional Open Femenino (Karate) – Capital.

ABRIL

2 al 4. Ultra Trail Cuesta El Portezuelo – Valle Viejo.

2 al 5. Semana Santa

11 y 12. Cierre Triatlón del NOA – Capital.

Procesión de la Virgen – Capital Airbag – Capital

29 al 3/5. Torneo Nacional de Fútbol de Abogacía – Capital.

29 a 3/5. Campeonato Regional de Clubes (Hockey) – Capital.

MAYO

1 al 3. Finde largo

Andrés Calamaro – Capital

20 al 24. Fiambalá Desert Trail – Fiambalá, Tinogasta.

23 al 25. Finde Largo

JUNIO

12 al 14. 2° Fecha de la Liga Argentina de menores de Padel.

13 y 14. 1° Fecha del Abierto Argentino de MTB – Capital.

15 al 17. Finde Largo

20 y 21. Inti Raymi – Londres, Belén

27 al 29. 4° Rally Nacional – Valle Central.

JULIO

9 al 12. Finde XL

17 al 26. Fiesta nacional del Poncho – Capital

Fecha a confirmar. Festival, Belén Cuna del Poncho – Belén