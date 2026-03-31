En el marco de las propuestas turísticas para Semana Santa en la Capital, el Bus Turístico ofrecerá un circuito especial para conocer la historia de la Virgen del Valle, recorriendo algunos de los atractivos más visitados por peregrinos, residentes y visitantes.

El sábado 4, a las 9.30 hs., el bus partirá desde la cabina de Información Turística ubicada en la Plaza 25 de Mayo con destino al Paseo Gral. Navarro -más conocido como La Alameda-, adonde se encuentra la enorme réplica de la corona de la Virgen que simboliza la realeza de la Madre Morena entre los devotos cristianos y la fe profunda que ella despierta. Luego el itinerario continuará hacia el Complejo Santuario de Gruta donde la imagen de la Virgen del Valle fue hallada, ubicado a 6km del centro de la ciudad.

Otros atractivos

El servicio que ofrece la empresa Urquiza, propone visitar otros destinos para conocer los diferentes atractivos de la Capital.

El martes, a las 9.30 hs. el Bus Turístico invita a descubrir la Fábrica de Alfombras y Bodega Michango. EL jueves, a la misma hora, se prevé la visita a la Escuela Provincial de Artesanías “San Juan Bautista” y a Casa de la Puna, donde se puede apreciar el trabajo de las teleras y su producción de artesanías textiles.

El viernes, a las 9.30 hs, el paseo será al Pueblo Perdido de la Quebrada, donde se encuentra el sitio arqueológico con los restos de la cultura La Aguada y un Centro de Interpretación donde se explica, mediante tecnología inmersiva, las características de dicha comunidad aborigen. El segundo destino del circuito, contempla la visita al Mercado Artesanal Cooperativo.

El domingo, a la misma hora, el bus visitará nuevamente el Pueblo Perdido de la Quebrada y posteriormente el Dique El Jumeal donde se congregan numerosos prestadores privados que proponen paseos en kayak e hidropedales, escalada, rapel y tirolesa.

Todas las salidas del bus tienen costo: $8000 por persona, y si se es Jubilado, tiene alguna discapacidad, es residente catamarqueño o menor de edad, el precio es de $6400. Para acceder al paseo, se debe realizar la reserva al 383 4272719.

Cabe destacar que la agenda con horarios y detalles de las actividades que promueve la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, se podrá encontrar en la página web: sfvc.tur.ar o en la redes sociales: SFVC Turismo.