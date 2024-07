Cine y series

El líder de Pearl Jam lanzó una versión de «Save it for later», de The English Beat, que hizo para la tercera temporada de «The Bear».

La serie sobre restaurantes ganadora de un Emmy se caracteriza por tener buenos soundtracks. En sus temporadas anteriores incluyó canciones de Pearl Jam, Wilco, Radiohead, David Byrne, R.E.M., Nine Inch Nails, Pixies y Taylor Swift, entre otros artistas.

Para la tercera temporada Eddie Vedder interpretó su propia versión de “Save it for later” un tema de The English Beat. Si bien ya había tocado la canción en el pasado junto a su banda como parte de un popurrí en vivo de Better Man, esta es la primera vez que la lanza de manera oficial.

[embedded content]

La canción también apareció en un avance lanzado a principios de mes, que mostraba a los personajes de Jeremy Allen White y Ayo Edebiri preparándose para abrir su nuevo restaurante.

[embedded content]

La tercera temporada de The Bear cuenta con 10 episodios y ya se encuentra disponible en Estados Unidos a través de la plataforma de Hulu. En Argentina se estrenará el 17 de julio en Disney+.