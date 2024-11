Música

El single fue grabado para la banda sonora de la película de Netflix, «That Christmas», que se estrenará el 6 de diciembre.

Anticipándose a la temporada navideña, Ed Sheeran lanzó “Under the Tree” con un video junto a la actriz Claudia Jessie y con imágenes de la película.

[embedded content]

La película animada, dirigida por Simon Otto, está escrita y producida por Richard Curtis, el creador de Realmente amor, Cuatro bodas y un funeral, Un lugar llamado Notting Hill y Yesterday, entre otras. Cuenta con las voces de Brian Cox (como Santa Claus), Fiona Shaw, Jodie Whittaker y Bill Nighy.

La historia de That Christmas está basada en la trilogía de libros infantiles de Richard Curtis, quien le pidió a Ed una canción. “¿Cómo podría resistirme? Al tener hijos, me cuesta encontrar películas geniales para que las vean los niños muy pequeños en Navidad, y esto cumple todos los requisitos. Esta canción está escrita sobre un personaje de la película que quiere pasar la Navidad con su papá, pero no lo consigue. Es una escena desgarradora y algo por lo que mucha gente pasa cada año estando sola en Navidad”, escribió Sheeran en sus redes sociales.