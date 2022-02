Destacó la presencia de Alberto Fernández

Fue por las críticas de la oposición a la visita del presidente de la Nación a Catamarca.

El diputado provincial, Juan Denett, salió al cruce de las críticas del interbloque de Juntos por el Cambio (UCR-PRO) quienes cuestionaron la visita del presidente de la Nación, Alberto Fernández, a la provincia.

El legislador justicialista destacó la importancia de la visita del Presidente a Catamarca y disparó contra la oposición: «Quizás no entiendan la importancia de mantener viva la esencia y la mística de un partido político. Quizás no entienda la UCR, lo que signifique eso, ellos que arrodillaron a su partido nacional y lo entregaron a un partido comunal como era el PRO».

«El compañero presidente. Alberto Fernández, no sólo es el presidente de todas y todos los argentinos, sino que también es el presidente del Partido Justicialista Nacional. Quizás por eso no entiendan desde la oposición la importancia de un acto partidario. Quizás no entiendan la importancia de mantener viva la esencia y la mística de un partido político. Quizás no entienda la UCR, lo que signifique eso, ellos que arrodillaron a su partido nacional y lo entregaron a un partido comunal como era el PRO en ese entonces. Ellos que doblegaron los valores que decían defender ante los globos amarillos» señaló Denett.

También les recordó a los opositores que «por 4 años vimos a la oposición UCR – PRO – Juntos por el cambio – carente de contenido y valores, solamente reducida a ser los aplaudidores seriales del domador de reposeras. El ex Presidente Macri en su gestión se tomó 146 días de vacaciones. El 10% de su gestión se la pasó echado, descansando y la UCR nada decía en ese entonces».

«El Presidente en esta oportunidad, también va a visitar la fábrica de Novatech, recientemente inaugurada por nuestra gestión, donde son ensambladas las netbooks para el programa del conectar igualdad, netbooks que van a llegar todas y todos los jóvenes de nuestro país» indicó el diputado justicialista tras destacar la importancia de la visita del Presidente de la Nación a Catamarca.

Y agregó que se trata del mismo programa que «en la época de Macri fue desfinanciado, quitándole la posibilidad a millones de adolescentes de acceder a una computadora. Y no sólo eso, si no que llegaron al absurdo de dejar tiradas y abandonadas en un galpón miles y miles de netbook nuevas sin entregarlas» Por último, expresó que «El odio y el desprecio por la juventud se les nota y se evidenció en sus actos de des gobierno, con una oposición cómplice en su silencio.

Porque los aplaudidores seriales de la UCR – PRO – Juntos por el cambio fueron partícipes de todos los ajustes que sufrió el pueblo Argentino en la época de Macri» cuestionó Denett al finalizar.