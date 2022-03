DESDE LA OPOSICIÓN

La UCR recordó que en 2011 la Justicia electoral rechazó un planteo del exintendente Gustavo Jalile por el tercer mandato.

Numerosas críticas de la oposición surgieron en FME tras la sorpresiva revelación del intendente Guillermo Ferreyra, quien expresó que la Carta Orgánica “es nula y anticonstitucional” y que la justicia electoral lo habilita para un nuevo mandato como intendente, el tercero.

En ese marco, la concejal Susana Acosta (bloque Somos FME), denunció que el jefe comunal avasalla la Carta Orgánica Municipal. “Si bien no sorprendió porque de cierto modo, en todo el arco político y principalmente en el arco peronista de Fray Mamerto Esquiú, ya se venía conjeturando esa posibilidad; lo que sí sorprendió fue con la celeridad con que lo llevó a cabo, porque dijo que en septiembre del año pasado, en el contexto de las elecciones pasadas, hizo la presentación, y en el mes de noviembre ya obtuvo el fallo por parte del juez Guillermo Cerda, quien le dice que el artículo 104 de la Carta Orgánica Municipal es inconstitucional y por ende no es de aplicación”, manifestó la edil.

“Llama la atención también que hablaba de la habilitación de la justicia, pero que él todavía no estaba diciendo que era candidato. Sin embargo, también dijo que ya había hablado con sus abogados asesores y con su familia; esto quiere decir que cuando ha tomado la decisión de iniciarlo a este proceso, ya lo tenía decidido”, dijo y luego añadió: “En lo particular vengo levantando la lucha todos los días para que se respeten las normativas, tanto los reglamentos internos como la Carta Orgánica Municipal, que es el cuerpo normativo que nos rige, que nos ordena a toda la sociedad de Fray Mamerto Esquiú, de la que él también forma parte. No es un iluminado y no tiene coronitas, así que por ende debe respetarla”, expresó.

Por su parte, la presidenta de la UCR de Fray Mamerto Esquiú, Marita Vergara, también cuestionó al jefe comunal por no respetar la Carta Orgánica y por querer perpetuarse en el poder. “El artículo 104 establece claramente que el intendente durará en su función cuatro años y solamente podrá ser reelecto solo por un nuevo período consecutivo, es decir que él no estaría habilitado para ir por un tercer período”, manifestó la abogada.

“El intendente supuestamente ha presentado una acción en la Justicia electoral el año pasado y, según él, tendría un fallo favorable, pero habría que ver qué es lo que presentó, si es que es así. Él no puede ir de modo consultivo a la Justicia siendo la autoridad máxima ya que entre uno de los deberes de la Carta Orgánica es que se deben respetar y enaltecer los valores que establece y él mismo la declara nula, inconstitucional. Es lamentable y eso habla de su actitud déspota y de querer perpetuarse en el poder”, esgrimió.

Señaló que “la Carta Orgánica fue sancionada en 2004 en sintonía con lo que establece el artículo 90 de la Constitución Nacional, en donde se limita el período del presidente y el vice, que iban a durar en sus funciones cuatro años, pero además hay un principio, que es el artículo 123 de la Constitución Nacional, en donde establece que cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto con el artículo 5, donde habla de asegurar la autonomía municipal respetando su alcance, es decir que está todo plasmado en la Constitución Nacional y él no tiene por qué pasar por arriba de lo que establece la normativa vigente”, expresó.

“La Carta Orgánica es la ley que nos rige en el departamento y él como intendente es el primero en violarla, impugnándola, entonces nosotros no estamos de acuerdo y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Nosotros no sabíamos que entre gallos y medianoche había hecho una presentación cuando no veo que algún derecho se le haya vulnerado porque no está en discusión todavía ningún tipo de candidatura. La verdad es que desde todo punto de vista es una aberración porque lo único que busca es atornillarse en el poder y vivir de los vecinos de FME. Él ya tiene los mandatos, en los que podría haber cumplido con todo lo que ha prometido y soñaba para Fray Mamerto Esquiú; la alternancia en el poder hace a la democracia”, dijo.

La jefa de la UCR chacarera se refirió también al antecedente del año 2011 cuando la Justicia no le permitió ir al exintendente de Valle Viejo Gustavo Jalile por la re-reelección.

En septiembre de 2011, el juez electoral Fernando Oviedo aceptó la impugnación que los apoderados del Frente para la Victoria presentaron en contra de Gustavo Jalile, que iba por la candidatura a la re-reelección de Valle Viejo. La decisión del magistrado concluyó que el jefe comunal no podría pretender un tercer período porque es una violación de la Carta Orgánica. El juez que subrogaba al juez Raúl Guillermo Cerda notificó su decisión después en la que concluía: “Las prescripciones de la Carta Orgánica Municipal que impiden la reelección del intendente por más de un período son perfectamente compatibles con lo establecido en el Régimen Municipal reglado en la Constitución Provincial, resultando tales prescripciones constitucionales”.

