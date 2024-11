Música

La cantante recibió este reconocimiento de la fundación The Trevor Project por su trabajo en defensa de la concienciación sobre la salud mental de los jóvenes LGBTQ+.

Dua Lipa fue nombrada Campeona de Salud Mental del 2024. The Trevor Project es una organización de prevención del suicidio e intervención en crisis para jóvenes en Estados Unidos y México, le otorgó a Lipa el honor debido a su “su incansable compromiso con la defensa de la salud mental, la lucha contra el estigma y la promoción de conversaciones sinceras tanto en línea como fuera de ella”.

El premio anual destaca a figuras públicas que utilizan su plataforma para crear conciencia sobre los problemas que enfrentan los jóvenes LGBTQ+; anteriormente se entregó a Lil Nas X, Janelle Monáe y Dylan Mulvaney.

En un comunicado de prensa, Dua compartió: “me siento honrada de poder contribuir a generar conciencia sobre la salud mental de los jóvenes LGBTQ+. Son una comunidad hermosa e imparable y me asombra constantemente el coraje y la fuerza que demuestran cuando se mantienen orgullosos de su verdad. A todos los jóvenes: sepan que son amados, que no están solos y que The Trevor Project es una organización maravillosa que siempre está ahí para ayudarlos”. “La comunidad LGBTQ+ fue mi mayor defensora desde el comienzo de mi carrera, y seguiré luchando para asegurarme de que sus voces sean escuchadas, sus derechos sean protegidos y sean tratados con respeto por ser tal como son”, añadió.

Por otra parte, la artista anunció el lanzamiento del disco en vivo Dua Lipa Live From The Royal Albert Hall, que se publicará el 6 de diciembre. Este concierto especial contó con la presencia de la Heritage Orchestra, compuesta por 43 músicos, un coro de 14 personas y una banda de siete. El álbum incluye el dueto de “Cold Heart” junto a Elton John.